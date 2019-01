Названы победители премии "Золотой глобус"

В категории же "Лучшая комедия/мюзикл" победительницей стала "Зеленая книга" Питера Фаррелли, оттеснив на второй план мюзикл "Мэри Поппинс возвращается", политическую драму "Власть", исторический фильм "Фаворитка" и комедию "Безумно богатые азиаты".

Лучшим актером в комедии/мюзикле назван Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме Адама Маккея "Власть" самого влиятельного вице-президента американской истории Дика Чейни, рулившего миром при Буше-старшем. Судя по американской прессе, предметом картины стала не столько жизнь и карьера одного из закулисных кукловодов мировой политики, сколько увлекательный процесс этой шахматной игры, от исхода которой так многое зависит в жизни планеты - картина живописует его не без иронии, что и дало основание авторам определить жанр картины как драму-комедию. Лучшими актрисами признаны Гленн Клоуз в "Жене" (драма) и Оливия Колман в "Фаворитке" (комедия/мюзикл).

Лучшим режиссером предсказуемо стал Альфонсо Куарон, снявший черно-белый фильм-воспоминание о городке собственной юности "Рома". Эта ностальгическая картина победила и в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Лучшей анимационной картиной назван "Человек-паук: через вселенные".

"Золотой глобус", в отличие от "Оскара", награждает также лучшие работы телеиндустрии. В секции драматических сериалов журналисты отдали предпочтение "Американцам", из комедий победил "Метод Комински". Лучшим мини-сериалом названа "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче".

Нынешний "Золотой глобус" для наблюдателей в России был полон загадочных "темных лошадок" - почти как в старые добрые советские времена, когда народ одной шестой части Земли мало знал о том, что творится на киноэкранах остальных пяти шестых. Случайность это или плоды экономического кризиса, но добрая половина фильмов-номинантов до наших экранов еще не доползла, а самый главный сюрприз года - политический байопик "Власть" - едва добрался до массовых экранов самой Америки: его в США показали только в самом конце декабря. Так что прогнозировать события церемонии, которая состоялась в воскресенье вечером (для нас - уже в понедельник утром) со знанием дела было практически невозможно.

Премии "Золотой глобус" присуждает Ассоциация иностранной прессы, аккредитованной в Голливуде (HFPA). Это примерно 90 журналистов, пишущих в зарубежные (с точки зрения США) издания. Не знаю меру авторитетности людей, представляющих там Испанию, Китай или Бразилию, но ни одна из личностей, представляющих Россию, в нашей сколько-нибудь влиятельной прессе замечена не была. Их имена у нас неизвестны - Нелли А. Холмс, Кэтрин Тулич, Али Сар; единственный журналист среди них - Сергей Рахлин, иногда действительно пишущий для российских изданий, немного знают и культуриста Александра Невского, снявшегося в нескольких голливудских фильмах. Американская пресса не раз высказывала недоумение по поводу профессиональной принадлежности членов HFPA - кто эти люди, какое отношение имеют к журналистике? Ассоциацию критиковали за ангажированность, за то, что ее члены охотно принимают от кинокомпаний разнообразные подарки, - полагаться на объективность решений "Золотого глобуса" трудно. Тем не менее, организация сумела прочно укорениться в киноиндустрии и завоевать авторитет настолько серьезный, что ее выбор считается верным показателем грядущих предпочтений академиков "Оскара". Думаю даже, что иные академики, не утруждая себя просмотрами всех номинированных фильмов, полагаются на решения "Золотого глобуса" - иначе не объяснишь столь частые совпадения имен победителей обоих конкурсов при весьма большом ассортименте поставляемых киноиндустрией качественных фильмов.

Так или иначе, победители 2018 года названы, и погоду на предстоящем в феврале "Оскаре" можно было бы считать предсказанной, но, думаю, в этом году здесь все не так просто. В отсутствии всем очевидных лидеров года почетное место главного фаворита может занять любой из фильмов-середнячков, которыми на этот раз заполнен список номинантов. Страстно "болеть" в этом списке, мне кажется, особенно не за кого, победить может каждый. Так что сезон сюрпризов будет продолжен 24 февраля, когда мы узнаем лауреатов премий Американской киноакадемии.

"Золотой глобус": Номинанты и призеры

Лучший драматический фильм

"Богемская рапсодия"

"Звезда родилась"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Черный клановец"

"Черная Пантера"

Лучшая комедия/мюзикл

"Зеленая книга"

"Безумно богатые азиаты"

"Власть"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Фаворитка"

Лучший актер в драматическом фильме

Рами Малек - "Богемская рапсодия"

Брэдли Купер - "Звезда родилась"

Джон Дэвид Вашингтон - "Черный клановец"

Уиллем Дефо - "Ван Гог. На пороге вечности"

Лукас Хеджес - "Стертая личность"

Лучший актер в комедии или мюзикле

Кристиан Бэйл - "Власть"

Вигго Мортенсен - "Зеленая книга"

Лин-Мануэль Миранда - "Мэрри Поппинс возвращается"

Роберт Редфорд - "Старик с пистолетом"

Джон Си Райли - "Стэн и Олли"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Гленн Клоуз - "Жена"

Леди Гага - "Звезда родилась"

Николь Кидман - "Время возмездия"

Мелисса МакКарти - "Сможете ли вы меня простить?"

Розамунд Пайк - "Частная война"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Оливия Колман - "Фаворитка"

Констанс Ву - "Безумно богатые азиаты"

Шарлиз Терон - "Талли"

Эмили Блант - "Мэри Поппинс возвращается"

Элси Фишер - "Восьмой класс"

Лучший актер второго плана

Махершала Али - "Зеленая книга"

Адам Драйвер - "Черный клановец"

Сэм Рокуэлл - "Власть"

Тимоти Шаламе - "Красивый мальчик"

Ричард И. Грант - "Сможете ли вы меня простить?"

Лучшая актриса второго плана

Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Эми Адамс - "Власть"

Клер Фой - "Человек на Луне"

Рэйчел Вайс - "Фаворитка"

Эмма Стоун - "Фаворитка"

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон - "Рома"

Брэдли Купер - "Звезда родилась"

Питер Фаррелли - "Зеленая книга"

Спайк Ли - "Черный клановец"

Адам МакКей - "Власть"

Лучший сценарий

"Зеленая книга"

"Рома"

"Фаворитка"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Власть"

Лучший зарубежный фильм

"Рома"

"Девочка"

"Капернаум"

"Магазинные воришки"

"Работа без авторства"

Лучший анимационный фильм

"Человек-паук: Через вселенные"

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

Лучшая музыка

"Человек на Луне"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Тихое место"

"Остров собак"

"Черная пантера"

Лучшая песня

"Shallow" - "Звезда родилась"

"All The Stars" - "Черная пантера"

"Girl in the Movies" - "Пышка"

"Requiem for a Private War" - "Частная война"

"Revelation" - "Стертая личность"

Лауреаты телеэкранов

Лучший драматический сериал

"Американцы"

"Телохранитель"

"Возвращение домой"

"Убивая Еву"

"Поза"

Лучший актер в драматическом сериале

Ричард Мэдден - "Телохранитель"

Джейсон Бейтман - "Озарк"

Стэфан Джеймс - "Возвращение домой"

Мэттью Риз - "Американцы"

Билли Портер - "Поза"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Сандра О - "Убивая Еву"

Джулия Робертс - "Возвращение домой"

Катрина Балф - "Чужестранка"

Элизабет Мосс - "Рассказ служанки"

Кери Расселл - "Американцы"

Лучший комедийный сериал

"Метод Комински"

"Барри"

"В лучшем мире"

"Шучу"

"Удивительная миссис Мейзел"

Лучший актер в комедийном сериале

Майкл Дуглас - "Метод Комински"

Саша Барон Коэн - "Кто есть Америка"

Джим Керри - "Шучу"

Дональд Гловер - "Атланта"

Билл Хейдер - "Барри"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Рэйчел Броснахэн - "Удивительная миссис Мейзел"

Кристен Белл - "В лучшем мире"

Кэндис Берген - "Мерфи Браун"

Элисон Бри - "Блеск"

Дебра Мессинг - "Уилл и Грейс"

Лучший телефильм или мини-сериал

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

"Алиенист"

"Побег из тюрьмы Даннемора"

"Острые предметы"

"Чрезвычайно английский скандал"

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Даррен Крисс - "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Антонио Бандерас - "Гений"

Даниэль Брюль - "Алиенист"

Бенедикт Камбербэтч - "Патрик Мелроуз"

Хью Грант - "Чрезвычайно английский скандал"

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Патриша Аркетт - "Побег из тюрьмы Даннемора"

Эми Адамс - "Острые предметы"

Конни Бриттон - "Грязный Джон"

Лора Дерн - "Рассказ"

Реджина Кинг - "Семь секунд"

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Бен Уишоу - "Чрезвычайно английский скандал"

Алан Аркин - "Метод Комински"

Киран Калкин - "Наследники"

Эдгар Рамирес - "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Генри Уинклер - "Барри"

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Патриша Кларксон - "Острые предметы"

Алекс Борштейн - "Удивительная миссис Мейзел"

Пенелопа Крус - "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Тэнди Ньютон - "Мир Дикого Запада"

Ивонн Страховски - "Рассказ служанки"