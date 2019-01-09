В Сенате США заблокировали новые санкции против России

Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии. Демократы заблокировали дальнейшее рассмотрение документа. Ранее они заявляли, что не будут поддерживать какие-либо законопроекты, пока не будет решена проблема с финансированием федерального правительства.

Напомним, бюджет на 2019 год так и не принят. И с 22 декабря в США не работают многие ведомства. Без финансирования, в частности, остались госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Людей отправили в неоплачиваемые отпуска.

Глава Белого дома требует выделить 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы выступают против этого. По мнению экспертов, пока две стороны конфликта не договорятся - дело не сдвинется с мертвой точки. Во время правительственного шатдауна в США шансы на принятие нового пакета антироссийских санкций ничтожны.