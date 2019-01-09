АвтоВАЗ запустил конвейер после каникул

Компания АвтоВАЗ возобновила работу после новогодних каникул. Автогигант остановил конвейер 26 декабря; часть сотрудников автозавода, не занятых на основных производствах, трудилась до 29 декабря.

В прошлом году АвтоВАЗ продал в России около 360 тысяч автомобилей (плюс 15 процентов к 2017 году). В число моделей-бестселлеров вошли Lada Vesta и Lada Granta. Они же стали лидерами рейтинга самых продаваемых моделей на отечественном авторынке.

2018 году в продажу поступили несколько новых автомобилей: Lada Vesta Cross sedan, обновленное семейство Lada Granta - седан, хэтчбек, универсал и лифтбек, а также Lada Xray Cross.

На Московском международном автосалоне компания представила четыре новые модели и показала развитие дизайн-концепции марки. Концепт-кар Lada 4х4 Vision был признан лучшим экспонатом выставки.

До 2026 года компания планирует выпустить восемь новых моделей и десять фейслифтов. В числе новинок - минивэн на логановской платформе B0, который пока имеет условное название Lada Van.