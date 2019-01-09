Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: электрокар-трансформер ловко сжимается, протискиваясь в пробках 13:00
Mercedes-Benz CLA нового поколения приедет в Россию возмужавшим 12:30
Названы самые популярные марки авто с механической коробкой передач 10:40
Штраф за неоплату парковки в Москве вырос в два раза 10:30
09.01.2019 11:50
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ запустил конвейер после каникул

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Компания АвтоВАЗ возобновила работу после новогодних каникул. Автогигант остановил конвейер 26 декабря; часть сотрудников автозавода, не занятых на основных производствах, трудилась до 29 декабря.

В прошлом году АвтоВАЗ продал в России около 360 тысяч автомобилей (плюс 15 процентов к 2017 году). В число моделей-бестселлеров вошли Lada Vesta и Lada Granta. Они же стали лидерами рейтинга самых продаваемых моделей на отечественном авторынке.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Новый Lada Largus: дата выхода, двигатели и коробки

2018 году в продажу поступили несколько новых автомобилей: Lada Vesta Cross sedan, обновленное семейство Lada Granta - седан, хэтчбек, универсал и лифтбек, а также Lada Xray Cross.

На Московском международном автосалоне компания представила четыре новые модели и показала развитие дизайн-концепции марки. Концепт-кар Lada 4х4 Vision был признан лучшим экспонатом выставки.

До 2026 года компания планирует выпустить восемь новых моделей и десять фейслифтов. В числе новинок - минивэн на логановской платформе B0, который пока имеет условное название Lada Van.

Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года
Toyota Corolla за 350 000 рублей: так ли надежен японский седан
#Lada