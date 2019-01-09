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09.01.2019 11:46
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы пять продуктов, вызывающих рост жира на животе

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетологи назвали пять продуктов, от которых следует отказаться при похудении. Особенно, если есть потребность избавиться от опасного висцерального (глубинного) жира - того самого, что появляется в области живота.

В список продуктов, при регулярном употреблении провоцирующих быстрое накопление лишнего веса, попали рис,​ картофель, макароны, хлебобулочные изделия и сладкие хлопья.

Фото: depositphotos.com
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В рамках исследования специалисты заключили, что режим питания с низким содержанием углеводов помог десяткам добровольцев за несколько недель сбросить на 10% больше висцерального жира (и на 4,4% больше общего жира) по сравнению с теми людьми, которые отказались от жирной пищи, но продолжали есть рис, картошку, хлеб и прочее.

Специалисты отметили, что полностью от углеводов отказываться не стоит. Так, тот же белый хлеб можно заменить цельнозерновым, а пюре или жареную картошку - печеной. Любителям пасты стоит выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, а вместо белого риса варить бурый или дикий рис.

Кстати

Ранее специалисты из Университета штата Калифорния в Сан-Луис-Обиспо рассказали, что предотвратить абдоминальное (брюшное) ожирение поможет "сердечная" диета.

Между тем, избыточный вес в районе талии увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома.

Общество Здоровье
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