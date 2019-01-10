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10.01.2019 19:42
Рубрика: Экономика

Заправили цены

Экспорт топлива вновь стал для нефтяников привлекательным
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
Биржевая стоимость автобензина в первые двое суток торгов в новом году поднялась на 7-9 процентов. Участники рынка среди причин называют подорожание сырья для переработки, повышение ставок акцизов и НДС. На заправках цены тоже подросли, но только ввиду роста НДС. Пока причин для беспокойства автолюбителей нет: как минимум до конца марта, пока действует соглашение между правительством и нефтяниками, любой рост цен останется под повышенным вниманием властей.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Тонна Аи-92 на европейской части России подорожала за 9-10 января на 7,3 процента - до 41 561 рубля, тонна Аи-95 подросла на 8,7 процента - до 42 080 рублей. Исключением стал зимний дизель, цена которого снизилась на 1,7 процента - до 54 110 рублей. Цена на бирже СПбМТСБ формирует ориентир всему опту.

Из расчетов биржи видно, что стоимость автобензина тянется вверх за экспортной альтернативой: 9 января поставка на зарубежный рынок вновь стала более выгодной, чем на внутренний. Это произошло после недолгого периода (с начала ноября прошлого года по конец декабря), когда внутренний рынок был премиальным для производителей. Обеспечить стабильность тогда позволило соглашение между нефтекомпаниями и правительством, которое обязало "заморозить" розничные цены и прописало предельные индикаторы цен в мелкооптовом звене.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Исполнению условий соглашения помогло падение цен на нефть на мировом рынке, в связи с чем подешевело и сырье для переработки (в рублях - примерно на четверть). Однако с конца декабря по 10 января мировые цены на нефть опять пошли вверх, из-за чего рублевые тоже выросли - на 17 процентов, что и потянуло вверх цену экспортной альтернативы для автобензина.

До 31 марта соглашение с нефтяниками продолжает действовать: рост в опте может переходить в розницу, но не должен превышать темпы роста инфляции. Исключением стал только текущий месяц: из-за роста ставки НДС заправкам разрешили поднять цены на 1,7 процента, или около 70 копеек на литр. По данным Московской топливной ассоциации, в столице рост составил 20-50 копеек. В Федеральной антимонопольной службе подтвердили, что это вписывается в условия соглашения.

"Преимущественно рост цен произошел в регионах европейской части. В Сибири и на Дальнем Востоке изменений практически не наблюдается. Кроме того, в ряде регионов в конце 2018 года отмечалось снижение цены (например, в Иркутской области и Забайкалье). Крупные вертикально интегрированные компании обосновывают повышение цен увеличением НДС. Иных причин и предпосылок для повышения цен ФАС не видит", - цитирует РИА Новости начальника управления регулирования ТЭК и химпромышленности ФАС Дмитрия Махонина.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Александра Воздвиженская
Экономика Транспорт Бензин Правительство ФАС Цены на бензин
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