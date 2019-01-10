Болезни сердца и сосудов во всем мире лидируют и по количеству, и по летальным исходам. Не случайно их прозвали "современной чумой". После 35 лет они диагностируются у каждого десятого. И чем выше возраст, тем больше сердечных страдальцев.

Сердце нужно беречь смолоду, учитывая, что в разное время года оно ведет себя по-разному. Фото: Mykola Sosiukin /iStock

Принято считать, что недуги сердца - удел пожилых. Молодежь о сердце задумывается редко. Явно зря! Когда-нибудь молодые постареют, и в пожилом возрасте у них будет такое сердце, какое они заслужили своим образом жизни. Значит, сердце нужно беречь смолоду, круглогодично. Обязательно учитывая, что в разное время года оно ведет себя по-разному. Сердце зимой и сердце летом - не одно и то же. По данным ученых, именно в начале января смертность от болезней сердца и сосудов примерно на 30 процентов больше, чем с июня по сентябрь.

О зимнем сердце читателям "РГ" рассказывает член президиума правления Российского кардиологического общества, действительный член Американской коллегии кардиологов, заместитель директора Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Симон! Как поется в фильме великого Эльдара Рязанова: "У природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать". А в реальности?

Симон Мацкеплишвили: В реальности природные изменения порой воспринимаются не всегда с удовольствием. И дело не только в неприятных ощущениях, которые могут вызывать дождь или ветер, жара или мороз. Климат, погода непосредственно влияют на наше здоровье и самочувствие. Еще Гиппократ впервые заметил сезонное чередование обострений различных недугов. И в своих книгах об эпидемических заболеваниях описание каждой болезни начинал с влияния на нее погодных условий.

Его последователь Диокл Каристский, впервые использовавший термин "анатомия", также считал, что изучение здоровья требует понимания природы Вселенной и ее связи с человеком. В соответствии с этим он разделял год на шесть периодов, в течение каждого из которых рекомендовал определенные изменения в образе жизни больных. Мы "упростили" подобное деление, оставив всего четыре времени года.

Сейчас зима...

Симон Мацкеплишвили: ...И, с учетом глобальных климатических изменений, зимнее время года все чаще преподносит множество сюрпризов в виде кратковременного повышения температуры, сменяющегося сильными морозами, с непредсказуемым количеством осадков. Такие температурные перепады неблагоприятно сказываются на общем состоянии здоровья. Даже при отсутствии каких-либо серьезных заболеваний. Почему? Потому что, чаще всего, они сопровождаются значительными изменениями атмосферного давления. И, конечно же, более всего от таких природных явлений в зимнее время страдают "сердечники": пациенты с сердечно-сосудистыми проблемами. Свидетельство тому увеличение количества сердечных приступов и других острых состояний на 35-40 процентов.

Главные тому причины?

Симон Мацкеплишвили: Их несколько. Во-первых, значительное изменение диеты. Летом и осенью мы не испытываем недостатка в витаминах и микроэлементах, содержащихся в избытке в сезонных овощах и фруктах. А зимой основу нашего рациона составляют консервированные продукты, содержащие большое количество соли, мучные изделия, сладости. Один новогодний стол чего стоит! Не говоря о праздничных выходных, когда к этому добавляется изрядное количество алкоголя. Все это может вызывать значительное повышение артериального давления, задержку жидкости в организме, сгущение крови. И, как следствие, увеличение риска развития сердечных приступов. Помимо этого, употребление высококалорийной и жирной пищи в зимнее время приводит к повышению уровня холестерина и сахара крови. Это тоже может способствовать развитию или прогрессированию атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Важный неблагоприятный фактор: нарушение кровообращения в холодную погоду. При снижении температуры воздуха происходит сужение кровеносных сосудов, приводящее к ограничению притока крови к сердцу и другим органам. Помимо этого, вдыхание холодного воздуха может приводить к спазму коронарных артерий, особенно у предрасположенных к этому пациентов. Важен и относительный дефицит кислорода, который наш организм испытывает зимой, когда мы реже проветриваем помещения, меньше находимся на холодной и неприветливой улице. Естественно, это не лучшим образом сказывается на состоянии сердца и сосудов.

К этому добавим: зимой заметно меньше двигаемся и... набираем лишние килограммы, следствие которых - дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Симон Мацкеплишвили: Зима и "сердечникам" будет в радость, если соблюдать меры "безопасности" - делать зарядку, гулять, правильно питаться. Фото: Александр Корольков/ РГ

А еще зимой больше устаем, постоянно спать хочется... Или это лично мое ощущение?

Симон Мацкеплишвили: Да нет! Усталость и сонливость, вызванные уменьшением светового дня, нередко нарушают регулярность приема назначенных врачами препаратов. Вкупе: снижение физической активности, нарушение режима питания в сочетании с частыми перепадами температуры при выходе на улицу, в обогреваемых помещениях, в транспорте, особенно в теплой зимней одежде... Все это приводит к заметному снижению иммунитета. На этом фоне возрастает вероятность респираторных и иных заболеваний. Это тоже неблагоприятно сказывается на состоянии сердечного здоровья.

Бывает и наоборот. У некоторых развитие инфаркта миокарда и инсульта, по наблюдениям врачей, может быть связано с непривычно интенсивной нагрузкой: уборкой снега, вытаскиванием застрявшей в сугробе машины, внезапно возникшим желанием встать на лыжи... Все это сильно перегружает сердечно-сосудистую систему, которая в таких условиях может дать сбой.

А короткий день, поздний рассвет?

Симон Мацкеплишвили: Конечно, тяжело! Даже внезапно выглянувшее солнце не способно "достучаться" до нашей спрятанной под многими слоями одежды кожи, чтобы стимулировать образование витамина D, содержание которого в зимнее время значительно снижается. А этот витамин защищает наше сердце и сосуды. И его недостаток у "сердечников" тоже может внести свой вклад в обострение заболеваний.

Более всего от капризов погоды зимой страдают пациенты с сердечно-сосудистыми проблемами: на 35-40 процентов увеличивается количество приступов и других острых состояний

И все-таки... Все-таки у природы нет плохой погоды?

Симон Мацкеплишвили: Классик прав. И, сказав столько негативного, хочется все же закончить на положительной ноте. Зная все вышеперечисленное, мы можем защитить свой организм, и в первую очередь сердечно-сосудистую систему, от "зимних" неприятностей. Причем это несложно. Важно лишь соблюдать определенные профилактические меры.

Обозначьте их.

Симон Мацкеплишвили: Правильное питание. Для поддержания нормальной работы сердца зимой важно обогащать рацион полезными продуктами. Это жирные сорта рыбы. Сезонные овощи и фрукты. Злаковые культуры. Лесные ягоды. При этом надо ограничить употребление мучной, сладкой пищи, колбасных изданий, маринадов, солений. Далее. Нормальная физическая активность: зарядка в проветриваемом помещении, прогулки на свежем воздухе. Даже если на улице мороз. Постарайтесь подобрать комфортную, удобную, зимнюю теплую одежду и обувь, чтобы защититься и от замерзания, и от перегрева. И самое важное: соблюдение режима приема назначенных докторами препаратов и незамедлительное обращение за медицинской помощью при ухудшении состояния. Тогда любая зима будет только в радость и каждая погода станет настоящей благодатью.

Между тем

Вокруг сердца масса всевозможных рекомендаций, советов. Голова кругом.

Например, курильщики в 70 раз чаще, чем некурящие, страдают "современной чумой". Уже через год-другой после отказа от курения риск возникновения у них сердечно-сосудистых заболеваний снизится до уровня некурящих. Однозначный совет: бросьте сигарету! Почему так мало желающих?

Или: красное вино полезно для сердца и сосудов. В нем содержатся полифенолы, которые способствуют снижению уровня холестерина. Бутылку на стол? Красное вино вредит печени. И регулярно употреблять его не стоит.

Или: совсем "свежая" информация исследователей из Университета Макмастера в Гамильтоне, Канада. Цитируем: "Мясо и здоровые продукты с высоким содержанием жиров полезны для сердца, способствуют долголетию. Это отличается от нынешних рекомендаций диетологов".

Научная группа провела исследование с участием 218 тысяч человек более чем из 50 стран. Пациентов разделили на пять групп в зависимости от состава их рациона. Оказалось, что участники, употреблявшие в пищу много фруктов, овощей, орехов, бобовых, рыбы, мяса и молочных продуктов, имели самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Выяснилось, что молочные продукты и непереработанное мясо полезны для сердца".