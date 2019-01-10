Перед самым Новым годом в судьбе Виталия Калоева произошел еще один крутой поворот. Переживший жуткую личную трагедию, а затем убивший швейцарского диспетчера, по вине которого в небе столкнулись два самолета, и герой фильмов с участием Арнольда Шварценеггера и Дмитрия Нагиева житель Владикавказа стал отцом: в его семье родилась двойня - мальчик и девочка.

Виталий Калоев: Они надеялись откупиться и все замолчать. А я хотел справедливости, а не денег. Фото: Владимир Аносов/РГ

Об этом корреспонденту "РГ" сообщил близкий друг семьи Калоевых, бывший глава Северной Осетии, а ныне сенатор в Совете Федерации Таймураз Мамсуров.

- О том, что у него появились близнецы - мальчик и девочка, Виталий Калоев сообщил мне одному из первых, - рассказал Таймураз Мамсуров. - Для их семьи это событие сродни чуду и вообще повод задуматься о справедливости высших сил. Ведь Виталий потерял в свое время в авиакатастрофе всех самых близких своих людей - жену, сына и дочь. И вот теперь небеса послали ему вновь - жену, сына и дочь. Он заново обрел смысл жизни. Однако хорошо зная Виталия (а мы дружим уже много лет), могу с уверенностью сказать, что он продолжает скорбеть по погибшим. Сейчас Ирина, жена Виталия, после родов чувствует себя хорошо. С детьми тоже все нормально. Имена для них пока не выбрали, но, я думаю, успеют. Для Виталия и Ирины это очень большое событие, особенно учитывая все, что они пережили. Поэтому они стараются оградить свою семью от излишнего внимания и ни с кем, кроме друзей, не общаются.

Сейчас Виталию Калоеву 62 года, его второй супруге Ирине Дзарасовой - 40 лет, причем ранее она не была в браке и не имела детей. Долгое время Ирина работала инженером в компании "Севкавказэнерго". С Виталием Калоевым они поженились в 2013 году.

"Виталий потерял в авиакатастрофе жену, сына и дочь. И вот теперь небеса послали ему вновь - жену, сына и дочь"

Трагедия над Боденским озером, произошедшая первого июля 2002 года в небе над Германией, с самого начала получила большой общественный резонанс. Тогда из-за ошибки диспетчера на большой высоте лоб в лоб столкнулись два самолета - Ту-154М авиакомпании "Башкирские авиалинии" (он выполнял рейс по маршруту Москва - Барселона) и грузовой самолет Boeing 757-200PF авиакомпании DHL. Погиб 71 человек, из них 49 - дети, которые направлялись на отдых в Испанию. В Ту-154 летела семья Виталия Калоева - жена и двое детей. Спустя полтора года после трагедии, не дождавшись наказания виновных, Калоев нашел и убил в пригороде швейцарского Цюриха авиадиспетчера Питера Нильсена, одного из возможных виновников столкновения самолетов. По данным следствия, диспетчеру было нанесено 12 ножевых ударов.

Суд приговорил Калоева к восьми годам тюрьмы, но позже срок сократили до пяти лет и трех месяцев. В 2007 году Калоев вернулся на родину, в Осетию, - его освободили досрочно за примерное поведение. В 2008 году он получил в республике назначение на пост заместителя министра строительства региона, а два года назад ушел на пенсию. Сейчас является председателем общественного Совета при республиканском минстрое.

О трагической судьбе уроженца Северной Осетии, потерявшего в авиакатастрофе семью и отомстившего за ее гибель, сняли два художественных фильма со звездными артистами - голливудский "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и российский "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым.

Надо сказать, фильм "Последствия" в Северной Осетии встретили довольно неодобрительно: в республике посчитали, что лента является спекуляцией на трагедии Виталия Калоева, прежде всего, по причине явно искаженной сюжетной линии картины. Голливудская драма рассказывает, что, расправившись с авиадиспетчером, Калоев просто опередил правосудие, которое вот-вот якобы собиралось наказать виновника крушения самолетов и гибели десятков людей. По словам же самого Виталия, на самом деле все было по-другому: Нильсена перевели на другую работу и его просто никто не планировал предавать суду.

А вот когда стало известно о гибели авиадиспетчера, расследование авиакатастрофы активизировалось. Правда, по решению швейцарского суда наказание получили только четыре человека. Причем приговор для них оказался неожиданно мягким: все были осуждены условно и остались на свободе. Единственным, кто отправился в тюрьму, оказался "злобный осетин", потерявший семью.

Российский фильм "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли и жители Северной Осетии, и сам Виталий Калоев, восприняли гораздо спокойнее. При этом, по словам друзей семьи Калоевых, Виталий ни на первый, ни на второй фильм не ходил. Пережив катастрофу, разорвавшую его судьбу на до и после трагедии, он изо всех сил пытается вести обычную жизнь: посвящает себя семье и не любит излишнего внимания.

"Я хотел справедливости"

В разговоре с корреспондентом "РГ" летом 2015 года Виталий Калоев признался, что не помнит, как произошло то самое убийство. Говорит, последнее, что осталось в памяти, - момент, когда Нильсен сам открывает ему дверь... Однако все, что произошло до этого, Калоев может описать очень подробно. И сейчас утверждает: разыскал авиадиспетчера и пришел к нему в дом совершенно осознанно - "в поисках справедливости".

- На тот момент Нильсен даже не находился под подозрением, его никто не охранял и его ни в чем не обвиняли, - пояснил Виталий Калоев в личной беседе с корреспондентом "РГ". - Этого авиадиспетчера просто перевели на другую работу, чем и ограничилось все наказание за то, что он погубил 71 человека, которые находились в самолете. Само расследование крушения продвигалось крайне вяло и вообще зашло в тупик. А ведь на тот момент прошло уже полтора года со времени трагедии... Мне предлагали деньги, компенсации. Они надеялись откупиться и все замолчать. Но я хотел справедливости, а не их денег. Поэтому и нашел Нильсена. Я шел к нему просто поговорить, докопаться до истины...

Хотя Арнольд и старался

Пригласить Арнольда Шварценеггера на роль Виталия Калоева с самого начала казалось сомнительной затеей. И не только с точки зрения самого Калоева. Но в какой-то степени эта затея даже оправдалась, и фильм, основанный на истории о страшной трагедии, повлекшей другую трагедию, получился с точки зрения кинокритиков не таким плохим, как можно было ожидать.

"Последствия" показывают события с двух противоположных сторон. Имена и место действия изменены. Шварценеггер играет человека по имени Роман Мельник, причем делает это в меру талантливо.

Недостатки игры Шварценеггера был призван компенсировать Скут МакНэри в роли Нильсена. И он тоже очень старается, убедительно изображая счастливого семьянина, в один миг превратившегося в убийцу.

К сожалению, кроме артистических способностей титульного дуэта, картине показать особенно нечего. Режиссер Эллиотт Лестер поочередно фиксирует, как его герои справляются с собственными тяжелейшими драмами, не вставая на сторону никого из них. Ну, может, самую малость отдает предпочтение диспетчеру - ему позволено мельком увидеть свет в конце тоннеля перед смертью. Тогда как Мельнику-Шварценеггеру отведено непрерывно страдать - от начала и до конца фильма.

Нагиев против Шварценеггера

Сарик Андреасян, режиссер отечественного фильма "Непрощенный" о судьбе Виталия Калоева, настаивает на максимальной приближенности своей картины к реальности. У него Нильсен исполняет простую сюжетную функцию, и прощать его ни герой, ни автор фильма явно не собираются. Что касается протагониста, на котором повествование сконцентрировано на сто процентов, он-то как раз прощение получает от Андреасяна, ни на секунду не сомневающегося в выборе стороны в этом инциденте.

О каких-то оттенках и полутонах в "Непрощенном" вообще речи не идет. Символика фильма понятна даже первокласснику: грустно - дождь пошел, объятие - похоже на распятие, боль утраты визуализируется в бесконечных видениях, котенок становится символом новой жизни.

Исполнитель главной роли, талантливый актер Дмитрий Нагиев, все же больше известен всем в первую очередь как шоумен и комик. Однако многого от Нагиева режиссер, похоже, и не требует - несмотря на приличное количество экранного времени, в основном герой занят тем, что демонстрирует исступленную любовь к родным, затем - молчаливо замыкается в собственном горе. Однако есть пара моментов, где Дмитрий, как предполагается, должен продемонстрировать эмоции и надрыв, но явно переигрывает.

Душераздирающая жизненная драма Виталия Калоева потрясла и продолжает потрясать миллионы - тут вообще равнодушных быть, наверное, не может. Но вышедшие одна за другой по ее мотивам киноленты - что американская, что российская - умудряются почти ничего внятного по этому поводу не сказать, несмотря на принципиально разные подходы к раскрытию темы и характера героя.