Карлосу Гону предъявили новое обвинение

Бывшему руководителю альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону и экс-члену совета директоров компании Nissan Грегу Келли предъявили новые обвинения.

Как уточняет агентство Kyodo, токийская прокуратура заявила, что в кризисном 2008 году Гон переписал на Nissan убытки на сумму 1,85 миллиарда иен (16,7 миллиона долларов) - их понесла компания по управлению его личными активами.

Гон по-прежнему настаивает на своей невиновности - об этом он заявил на открытом слушании в Токийском окружном суде во вторник. Адвокат экс-главы Nissan уточнил, что будет настаивать на освобождении Гона под залог. Однако после предъявления нового обвинения, скорее всего, арест будет продлен.

Карлоса Гона арестовали 19 ноября по обвинению в финансовых махинациях. Прокуратура заявила, что он занизил размер своего вознаграждения и за пять лет не задекларировал примерно 10 миллиардов иен (около 89 миллионов долларов). После этого Гону вручили новый ордер на арест за аналогичные проступки в течение трех лет, до марта 2018 года. Третий ордер на арест он получил 21 декабря.

Также прокуратура выдвинула обвинения против компании Nissan по подозрению в фальсификации вознаграждений, выплачиваемых Гону за последние три года.

25 декабря Грега Келли освободили из-под ареста под залог в 70 миллионов иен. Срок ареста Гона истекает сегодня.