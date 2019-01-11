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11.01.2019 15:17
Рубрика: Легковые авто

Lexus открыл заказы на спецверсию кроссовера NX

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Официальные российские дилеры Lexus объявили о старте приема заказов на  новую спецверсию премиального городского кроссовера Lexus NX Black Vision. Она предусмотрена как для переднеприводного Lexus NX 200 на базе комплектации Comfort, так и для полноприводного Lexus NX 200 AWD на базе комплектации Progressive. Спецверсию Black Vision можно заказать в любом из цветов кузова, предусмотренных для Lexus NX 200.

Главные особенности Black Vision - легкосплавные колесные диски нового дизайна, черный корпус наружных зеркал заднего вида, а также затемненная решетка радиатора. Только в спецверсии можно заказать эксклюзивную отделку интерьера: с серебристыми декоративными вставками и черно-белыми сиденьями, обтянутыми высококачественной искусственной кожей Tahara. Также автомобиль имеет логотипы Black Vision, электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти, интеллектуальную систему доступа в автомобиль с запуском двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Для тех, кто выберет Lexus NX 200 с передним приводом в исполнении Black Vision, предусмотрен дополнительный пакет опций, ранее доступный в более дорогих комплектациях. В него входит датчик дождя, омыватели фар, передние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, салонное зеркало с автоматическим затемнением. Кроме того, переднеприводный автомобиль получил в спецверсии систему подсветки в ручках дверей при посадке и электрообогрев рулевого колеса.

Версия Black Vision доступна по цене от 2 686 000 до 2 779 000 рублей.

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#Lexus