Трамп пообещал разорить Турцию

Дональд Трамп резко высказался в адрес Анкары. Поводом стал уход США из Сирии, о чем глава Белого дома написал в Twitter. Американский лидер обеспокоен судьбой сирийских курдов, которые останутся без серьезной поддержки Вашингтона.

"Мы разорим Турцию, если они атакуют курдов", - подчеркнул политик. Трамп также предложил создать буферную зону. "Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии", - объявил президент США.

Неделю назад Анкара попросила Вашингтон передать ей 22 американские базы в Сирии или уничтожить их. Турция выступает категорически против передачи этих объектов курдским формированиям, которые Соединенные Штаты называют своими союзниками, а Анкара считает террористическими группировками.