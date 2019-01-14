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Рубрика: В мире

Трамп пообещал разорить Турцию

Дональд Трамп резко высказался в адрес Анкары. Поводом стал уход США из Сирии, о чем глава Белого дома написал в Twitter. Американский лидер обеспокоен судьбой сирийских курдов, которые останутся без серьезной поддержки Вашингтона.

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"Мы разорим Турцию, если они атакуют курдов", - подчеркнул политик. Трамп также предложил создать буферную зону. "Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии", - объявил президент США.

Неделю назад Анкара попросила Вашингтон передать ей 22 американские базы в Сирии или уничтожить их. Турция выступает категорически против передачи этих объектов курдским формированиям, которые Соединенные Штаты называют своими союзниками, а Анкара считает террористическими группировками.

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