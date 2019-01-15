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15.01.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Экономисты оценили вероятность введения новых санкций в 2019 году

Текст: Георгий Панин
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль, как и валюты других сырьевых стран, ослаб в первый день недели на фоне выхода негативной статистики из Китая, свидетельствующей о снижении объемов экспорта в декабре на 4,4 процента. Это максимальное сокращение за два года, что может являться признаком ухудшения дел в стране, являющейся главным драйвером мировой экономики.

Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Падение нефтяных цен также играет против российской валюты: в КНР рапортовали о сокращении экспорта и импорта сырья на 7,6 процента, тогда как эксперты прогнозировали падение в размере 4,5 процента. Эта новость служит дополнительной причиной опасаться замедления темпов роста китайского ВВП, а также намекает на перспективы снижения спроса страны на энергоресурсы.

Таким образом, рублю не стоит ожидать поддержки со стороны нефтяного рынка, который хоть и исчерпал все возможности для падения, но брать курс на восстановление пока не собирается ввиду большого количества негатива.

А вот опасаться возобновления операций ЦБ РФ на рынке не стоит: уже сегодня стартует налоговый период с пиком выплат 24 января, в рамках которого экспортеры будут активно обменивать валютную выручку и помогут нейтрализовать негативный эффект от действий отечественного регулятора.

Кроме того, на стороне рубля играют такие факторы, как высокие шансы на ужесточение монетарной политики ЦБ, о чем косвенно сигнализирует недавний рост процентных ставок по ипотеке в Сбербанке и ВТБ, а также положительное сальдо торгового и платежного баланса.

Тем не менее, отсутствие интереса к рисковым активам со стороны инвесторов лишает рубля возможностей для роста. Вероятнее всего, российская валюта продолжит движение вблизи 67- 67,5 за доллар и 76,7-77,3 за евро всю ближайшую неделю в ожидании более оптимистичных настроений на глобальных рынках.

Что касается США, то в данный момент гораздо больше причин ожидать скорой уступки демократов в вопросе "мексиканской стены", чем длительного противостояния по этому вопросу.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Рубль признан самой недооцененной валютой

Во-первых, слишком часто стали появляться сообщения о возможной рецессии и падении экономики из-за текущего бойкота, а рисковать финансовой стабильностью из-за достаточно незначительной суммы для американского бюджета вряд ли кто-то захочет.

Во-вторых, противники Трампа признают проблему нелегальной иммиграции: по некоторым расчетам, США теряют примерно 150 миллиардов долларов ежегодно на борьбе с незаконным пересечением границы и его последствиями. В связи с чем возникает чувство, что демократами движет желание помешать президенту выполнить главное предвыборное обещание, а не принципиально другая позиция по данной проблеме.

Фото: iStock
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Вся эта неопределенность в США играет на руку нашей стране: пока Вашингтон разрывают внутренние противоречия у политиков банально не хватает времени на обсуждение внешней политики и возможных санкций против РФ. Многие американские финансовые структуры даже прогнозировали отсутствие новых санкций против России в 2019 году. И похоже на то, что эти предсказания сбудутся.

Сам же бюджетный кризис в США влияет на рубль скорее отрицательно, так как риски появления мирового кризиса растут с каждым днем, из-за чего инвесторы предпочитают не связываться с активами развивающихся стран и занимать выжидательную позицию. И хоть новых ограничительных мер в отношении России может не последовать, неразбериха в США и негативные сигналы из КНР в ближайшее время будут тянуть курс рубля в сторону 68-69 за доллар.

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