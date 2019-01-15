РФ и США проведут консультации по Договору о РСМД в Женеве

Переговоры между представителями России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пройдут во вторник, 15 января, в Женеве. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российскую делегацию на этом саммите возглавит сам Рябков, американскую - заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Единственный вопрос, который мы будем отрабатывать, это ДРСМД. В принципе, материала хватит на целый день", - сообщил Рябков ТАСС.

Дипломат добавил, что "американская сторона в конечном итоге дала согласие на эти консультации после наших неоднократных предложений".

Напомним, Вашингтон объявил о готовности выйти из ДРСМД под предлогом нарушений договора со стороны России. В начале декабря глава госдепа Майкл Помпео поставил перед Россией ультиматум, дав 60 дней на то, чтобы страна вернулась к исполнению соглашений. Однако Москва не согласна с обвинениями в свой адрес и считает неприемлемым тон угроз со стороны США.