Трамп и Эрдоган договорились о взаимодействии в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и торговлю. В частности, главы государств обговорили идею о создании "зоны безопасности", очищенной от террористов, на севере страны.

Трамп попросил Эрдогана "не обращаться плохо" с курдами в Сирийской Арабской Республике после того, как из этой страны будут выведены американские войска. Турецкий лидер заверил американского коллегу в том, что у Турции "нет никаких проблем с курдами, страна ведет борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ")", сообщает газета Daily Sabah.

Эрдоган поддержал решение США о выводе войск из Сирии и отметил готовность Анкары поддержать Вашингтон.

Ранее глава Белого дома пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.

Неделю назад Анкара попросила Вашингтон передать ей 22 американские базы в Сирии или уничтожить их. Турция выступает категорически против передачи этих объектов курдским формированиям, которые Соединенные Штаты называют своими союзниками, а Анкара считает террористическими группировками.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ДАИШ и решении вывести американские войска из Сирии. О начале этого процесса затем сообщили пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и госсекретарь Майк Помпео. Предполагается, что на это уйдет 2-3 месяца.