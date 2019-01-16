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16.01.2019 20:45
Рубрика: В мире

Число жертв теракта в сирийском Манбидже выросло до 27

Жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек, в том числе пятеро военнослужащих США. Ранее говорилось о 16 погибших. Уточненные данные привел президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович.

"В результате взрыва в Манбидже погибли 27 человек, в том числе пятеро военных США", - заявил Эрдоган.

Фото: Pixabay
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По его мнению, не исключено, что теракт был совершен, чтобы каким-либо образом повлиять на решение США о выводе войск из страны. Сам Эрдоган напомнил, что решительно поддержал эту инициативу Белого дома, отмечает ТАСС.

Интересно, что ранее командование США подтвердило гибель четверых военных. Они патрулировали город во время теракта.

"Президенту доложили, и мы продолжим отслеживать текущую ситуацию в Сирии", - заявила, комментируя ситуацию, представитель Белого дома Сара Сандерс.

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