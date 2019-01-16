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16.01.2019 19:45
Рубрика: В мире

США анонсировали 2 февраля запуск процедуры выхода из ДРСМД

Текст: Екатерина Забродина

Шансов на спасение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности остается все меньше. В среду замгоссекретаря США Андреа Томпсон, которая накануне приняла участие в консультациях с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Женеве, объявила на брифинге в стенах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, что уже 2 февраля Вашингтон, как и обещал ранее, запустит процедуру выхода из ДРСМД. Таким образом, для него начнется обратный отсчет, и через шесть месяцев Вашингтон сможет считать себя полностью свободным от обязательств.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Лавров призвал США ответственнее относиться к договору СНВ-3

Слова Томпсон цитирует Reuters. Она повторила обвинения в адрес Москвы в нарушении Договора, которые в США используют как аргумент для его односторонней денонсации. Напомним, что после вчерашних переговоров обе стороны остались недовольны его итогами. Точку зрения Москвы сегодня еще раз озвучил глава МИД Сергей Лавров на большой пресс-конференции.

Шеф российской дипломатии рассказал, что американская делегация прибыла в Женеву с "заранее заготовленной позицией" и снова прибегла к ультиматумам, потребовав от РФ полностью уничтожить ракету 9М729, а также ее пусковые установки и всю сопутствующую инфраструктуру. Как известно, в Вашингтоне называют ее характеристики нарушающими ограничения, установленные ДРСМД, в то время как Москва настаивает, что эта ракета не производилась и не испытывалась на дальность, равную или превышающую 500 километров.

"Вы нарушаете Договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны", - так министр иностранных дел Сергей Лавров обозначил суть подхода американской стороны, которая отказалась от обсуждения озабоченностей российских коллег. На Смоленской площади заявили, что тем самым США продолжают курс "на слом договоренностей в сфере стратегической стабильности".

В мире США Выход США из договора о РСМД
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