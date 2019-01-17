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Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы"

Новости
    17.01.2019, 18:07
Текст:   Феликс Зилич
Кадр из фильма "Ведьмы" (1990). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Ведьмы" (1990). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Ведьмы" (1990). Фото: kinopoisk.ru

Главную роль в новой экранизации культовой сказки "Ведьмы" Роальда Даля исполнит Энн Хэтэуэй.

Как сообщает Deadline, контракт с актрисой уже подписан.

Продюсерами стали Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссером и сценаристом будущего проекта выступит Роберт Земекис ("Назад в будущее", "Кто подставил Кролика Роджера", "Полярный экспресс", "Союзники", "Прогулка", "Удивительный мир Марвена").

По словам Земекиса, его картина будет намного ближе к тексту оригинальной сказки, чем первая экранизация 1990 года с участием Анжелики Хьюстон в роли Верховной Ведьмы.

По сюжету сказки в нашем мире существуют самые настоящие ведьмы, которые искренне ненавидят детей и пытаются от них избавиться при каждом удобном случае.

Об этом рассказывает главному герою его бабушка, профессиональная охотница на ведьм, еще не подозревая, что совсем скоро её маленький внук окажется в самом центре нового ведьмовского заговора.

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