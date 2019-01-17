Новость о том, что Роспотребнадзор подготовил проекты новых СанПиНов по питанию в детских садах и школах, вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Многие родители восприняли пункт правил, в котором говорится о недопустимости использования продуктов, не имеющих сопроводительных документов как запрет приносить в школу или детсад еду из дома.

В школьной столовой можно не только поесть, но и пообщаться с одноклассниками. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Для нас это будет катастрофа, - считает мама барнаульской пятиклассницы Виктория Крахмалева. - Моя дочь второй год не питается в школьной столовой. До этого постоянно жаловалась, что готовят невкусно, и она ничего не ест, поэтому мы отказались от комплексных обедов. Я даю ей в контейнере бутерброд, фитнес-баточик, яблоко. В столовой дочь покупает чай и кушает принесенную из дома еду примерно в 09:30. Это для нее второй завтрак, а обедает она уже дома. В школе такое подход не одобряют. Но это здоровье моего ребенка, и я должна быть уверена, что дочь поела, а не выкинула кашу в мусорное ведро.

По словам Виктории Крахмалевой, ее отказ от казенного питания не связан с желанием сэкономить. "Стоимость продуктов, принесенных в контейнере, обычно превышает цену школьного обеда. Но для многих родителей принципиальна и цена блюд в столовой. После того, как в этом году она выросла до 74 рублей за комплексный обед, нашему примеру последовали и другие", - подчеркивает мама пятиклассницы.

Действительно, с 1 января стоимость школьного обеда в Барнауле увеличилась на десять процентов. Теперь комплексный обед для учеников начальной школы стоит 62 рубля, для ребят постарше - 74 рубля.

- Последнее повышение стоимости школьного питания было в 2016 году, - пояснила председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина. - Учитывая, что за это время существенно выросли цены на продукты, бензин и транспортные расходы, было принято решение об увеличении стоимости питания учащихся.

Повышение небольшое, но для многих родителей и такое удорожание заметно. Ведь теперь в семейном бюджете придется закладывать 1500-1800 рублей на питание одного ребенка в школе, за двоих уже выходит больше 3 500 рублей. И если ребенку не нравится пища в столовой, то эти деньги, по сути, выбрасываются на ветер. Вот и приходится выбирать - то ли дать ребенку в школу бутерброд с яблоком, то ли заплатить более полутора тысяч рублей в месяц за манную кашу и "резиновую" котлету.

Запрет на еду из дома может создать проблемы для детей с ограничениями по здоровью. Целиакия, гиполактазия, диабет и многие другие заболевания требуют строгой диеты. Могут ли школьные столовые их обеспечить? С этим вопросом мы обратились к директору барнаульского комбината школьного питания Евгению Скурлатову.

- Проблем с обеспечением таких детей диетическим питанием по отдельному меню нет, - заверил он. - Мы давно этим занимаемся. Родители приходят к нам на комбинат со справками и рекомендациями врача, мы составляем подходящее меню, например безглютеновое или безлактозное, и в школе для такого ребенка готовят отдельно. У нас в большинстве школьных столовых ежедневно представлено до пяти разных меню. Все блюда приготовлены по ГОСТам, без добавления майонезов, кетчупов и других продуктов, которые запрещены для использования в детских учреждениях.

Наталья Батчаева, мама первоклассницы, страдающей диабетом, считает, что школьное питание вполне подходит для ее дочери.

- Дочь питается в школьной столовой, поскольку блюда там приближены к диетическим. Единственная проблема - в них много сахара: сладкие каши, запеканки со сгущенкой, очень сладкие напитки. Мне приходится увеличивать дозу инсулина, чтобы его нейтрализовать. Из меню я знаю, сколько граммов сахара в порции, спрашиваю у дочери: все ли она съела и рассчитываю дозу препарата, - поясняет она.

В то же время и родители, и педагоги признают, что многие дети просто отказываются есть "столовскую" пищу - она им не нравится, дома их кормят вкуснее. Что будут делать родители этих детей - непонятно. Ведь не может ребенок полдня обходиться без пищи.

Комментарий

Евгений Скурлатов, директор комбината школьного питания "Глобус":

- Предложение запретить приносить из дома еду продиктовано желанием обезопасить детей от возможных отравлений. Ведь школьные столовые постоянно проверяют на соблюдение санитарных норм, а то, что дети принесли в контейнерах, никто не проверяет. Поэтому в случае отравления, сложно проследить, откуда пришла инфекция. Как показывает практика, в большинстве таких случаев основной источник - пища из дома. Принес ученик котлету в контейнере. Несколько часов она пролежала в тепле, и ее уже есть нельзя. Ведь срок годности приготовленной котлеты с луком - всего один час. Важна также гигиена школьных помещений. В столовой все убирают, моют. А принесенные из дома обеды дети кушают и в классах, и в коридорах, а в результате крошки и мусор - по всей школе.