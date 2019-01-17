На сотрудников колонии, где отбывает срок Цеповяз, завели новое дело

"Установлено, что должностными лицами исправительного учреждения принимались в дар материально-технические ценностей, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, по данным прокуратуры, установлено, что администрация исправительной колонии №3 брала на работу "близких родственников тех осужденных, которые отбывали наказание" в этом учреждении. "Это привело к предоставлению осужденным льгот в виде дополнительных свиданий с родственниками".

Также прокуратура установила и ряд других нарушений, в результате чего было возбуждено новое уголовное дело.

Как ранее уже писала "РГ", в ноябре этого года в интернете опубликовали фотографии вольготной лагерной жизни одного из самых известных уголовников России - Вячеслава Цеповяза. На разных фотографиях он запечатлен за столами, уставленными деликатесами, которые не каждому жителю страны по карману.

При этом стоит учесть, что Цеповяз - один из главарей банды Цапков - был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в исправительном учреждении Амурской области. С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. В том числе ею было совершено массовое убийство 4 ноября 2010 года, когда за одну ночь члены ОПГ убили 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них было 14 лет, самой младшей - девять месяцев). Цеповяз лично в убийствах не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании.

Скандальные фотографии стали поводом служебной проверки ФСИН, возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России и проверки со стороны Генеральной прокуратуры. Самого Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Начались проверки и расследование в отношении сотрудников колонии, допустивших такое вольготное проживание за решеткой криминального авторитета.