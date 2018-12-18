Генпрокуратура нашла у Цеповяза в колонии личный мангал

Вячеслав Цеповяз, один из главарей банды Цапков, отбывающий наказание в колонии Амурской области, имел более "вольготные условия, чем другие осужденные". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

- После того как Цеповяза этапировали в колонию, его поставили на учет как заключенного, склонного к организации провокаций, - сообщил Александр Куренной. - В отношении него должны были применяться особые меры профилактики.

Тем не менее, по данным надзорного ведомства, эти мероприятия так и не организовали.

"Он жил как все, кто под эти категории не подпадает, а в некоторых моментах даже повольготнее себя чувствовал, чем остальные заключенные", - заявил представитель Генпрокуратуры, говоря о Вячеславе Цеповязе.

По словам Александра Куренного, главаря банды Цапков незаконно перевели на облегченные условия отбывания наказания. Также Цеповяз получал поощрения от администрации колонии при отсутствии на это законных оснований. Также он получал внеочередные свидания с разными людьми, в том числе с теми, кто не являлся его родственником.

- Был ослаблен и постоянный надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты, которые в отношении него должны были действовать, пользовался предметами, которые запрещены заключенным. В том числе это телефон и мангал, которые были в личном пользовании у Цеповяза, - рассказал Александр Куренной.

По словам представителя надзорного ведомства, в истории с Цеповязом были нарушены интересы общества и государства, охраняемые законом, что "дискредитирует уголовно-исполнительную систему и органы госвласти в целом".

По итогам проверки в колонии в отношении сотрудников учреждения было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение служебных полномочий".

Как ранее уже писала "РГ", в ноябре этого года в интернете опубликовали фотографии вольготной лагерной жизни одного из самых известных уголовников России - Вячеслава Цеповяза. На разных фотографиях он запечатлен за столами, уставленными деликатесами, которые не каждому жителю страны по карману.

При этом стоит учесть, что Цеповяз - один из главарей банды Цапков - был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в исправительном учреждении Амурской области. С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. В том числе ею было совершено массовое убийство 4 ноября 2010 года, когда за одну ночь члены ОПГ убили 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них было 14 лет, самой младшей - девять месяцев). Цеповяз лично в убийствах не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании.

Скандальные фотографии стали поводом служебной проверки ФСИН, возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России и проверки со стороны Генеральной прокуратуры. Самого Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Начались проверки и расследование в отношении сотрудников колонии, допустивших такое вольготное проживание за решеткой криминального авторитета.