Что будет, если в двигатель засыпать порох и запустить мотор

Загнанных лошадей, если верить кинематографу, пристреливают, а машинам, пережившим несколько чудовищных экспериментов в "Гараже 54", насыпают в двигатель порох, да еще и петард напихают. Опасный опыт? Пожалуй, да. Гуманный ли по отношению к измученной машине? Скорее всего, что да. После стояния на морозе с водой в движке и срабатывания 20 подушек безопасности она заслужила быструю смерть.

Порох решили засыпать во впускной коллектор, чтобы он скорее попал в камеру сгорания, а петарды запихнули в цилиндры. Что вышло - смотрите на видео.

Эксперимент, поскольку все участники его выжили и даже руки никому не оторвало, можно смело считать успешным, но мирному населению ни в коем случае не рекомендуется его повторять.

Креатив новосибирских испытателей радует. Есть ощущение, что они в одном-двух шагах от реализации собственной космической программы. Запчастей от "копейки" и BMW, а также запасов синей изоленты им для этого должно хватить.