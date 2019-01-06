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06.01.2019 17:15
Рубрика: Видео

Что будет, если машину с наполненным водой двигателем оставить на морозе

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Каждый раз, когда ведущий "Гаража 54" говорит "давайте посмотрим, что из этого выйдет? погнали!" и весело потирает руки, где-то от инфаркта умирает российский или заморский автопроизводитель. Сколько будут продолжаться безжалостные эксперименты над старенькими "копейками" и вполне себе еще крепкими иномарками, и куда при этом смотрят защитники прав четырехколесных друзей человека - нам не очень понятно. Но следить за новыми опытами, не будем врать, интересно.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этот наши испытатели выбрали себе в жертвы повидавший виды BMW, из двигателя которого слили всё масло и под завязку залили водой. По морозу под -40, когда хороший работодатель работника в офис через пургу и гололед не погонит, они выкатили машину на улицу на всю ночь. Это, к слову, в Новосибирске, где в январе говорят "ура, потеплело до минус 30 градусов" и идут покупать мороженое.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Теоретически образовавшийся в движке лед должен была был разорвать всё, как тузик грелку, но... Но что в итоге произошло, что под капотом треснуло и где подтекло - можете посмотреть на видео.

Небольшой спойлер: машина после всех этих издевательств всё-таки завелась. Как и почему? Спросите у специалистов Bayerische Motoren Werke AG в Мюнхене.

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#видео #авто #BMW