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31.12.2018 09:40
Рубрика: Видео

Можно ли обогреть машину комнатным радиатором отопления

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Выбрав когда-то тренд на импортозамещение и автохэндмейд, мастера из "Гаража 54" нашли свою золотую жилу, прочувствовали чаяния миллионов соотечественников. Ведь каждый первый российский автомобилист хочет понять, что из чего собрано у него под капотом, и чем недорогим и износостойким заменить то, что по заказу будут везти из Японии полтора месяца и за 700 долларов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Поэтому идея с альтернативной системой отопления салона из того, что было - на дровах или энергии полураспада цезия - это сейчас особенно в тему, это на ура.

Не мудрствуя лукаво, изобретатели поставили в салон BMW стандартный радиатор отопления из 12 секций, какие ставят сейчас и в квартирах и офисах. Не беда, что пришлось пожертвовать передним пассажирским сиденьем, ведь за бортом аж -29 по Цельсию.

Фото: скриншот с www.yotube.com
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Тестовый выезд по улицам декабрьского Новосибирска показал, что радиатор, пусть и не сразу, но выдает 78-80 градусов, то есть минимум через час водителю гарантирован полноценный тепловой удар. Маленький недостаток - тепло по салону расходится неравномерно, то есть для нормальной циркуляции потока тепла нужно будет снять еще пару задних сидений и установить промышленный вентилятор. Ждем видео об этом в следующих выпусках youtube-канала, очень ждем.

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#видео #автомобили