Какие Lada перестали покупать в Европе

Спрос на автомобили Lada в странах Западной Европы падает - таков один из выводов отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Согласно приведенной статистике, в прошлом году в странах Евросоюза было реализовано 5 186 автомобилей российского бренда, что на 0,1% меньше, чем в 2017 году.

Между тем, согласно данным Федерального бюро автомобильного транспорта Германии, снижение интереса к вазовским моделям отмечается также и в этой стране с крупнейшей экономикой Европы. По итогам 2018 года спрос на различные модели Lada в Германии снизился в целом на 3%, было реализовано 2545 автомобилей.

Интересно, что вазовским бестселлером на немецком рынке по-прежнему остается Lada 4х4, результаты которой стали даже лучше, чем в 2017 году (1682 автомобиля, +13%). Прирост продаж демонстрирует также семейство Vesta (485 проданных машин, +3%). А вот семейство Granta/Kalina ушло в "минус" (377 проданных автомобилей, -46%).

Эти результаты продаж имеют причины. В 2017 году в Германии начали продавать пятидверки 4х4, что улучшило итоговые показатели продаж. В свою очередь падение спроса на Granta и Kalina явно объясняется завершением их производственного цикла. Напомним, что в ходе рестайлинга 2018 года модель Kalina ушла в историю, а семейство Granta было модернизировано и расширилось до четырех модификаций (седан, лифтбек, хэтчбек и универсал). В ближайшие месяцы у дилеров появится еще и внедорожное исполнение Granta Cross.

Что же касается проседания продаж семейства Vesta и общего спада популярности автомобилей Lada в Европе, эту тенденцию объясняют прежде всего ужесточением европейских норм по вредным выбросам, а также требованиям по безопасности (например, из-за отсутствия на начальных моделях подушек безопасности).

Тем не менее, как ранее писала "РГ", в некоторых странах, например, в Австрии, у АвтоВАЗа имеется лазейка для продвижения несовременных моделей Lada - такие автомобили можно продавать в странах Европы мелкими сериями до 1000 автомобилей, на которые требования по безопасности и вредным выбросам не распространяются.

Как бы то ни было, с одной стороны АвтоВАЗ предпринимает шаги по перенаправлению экспорта в страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока, с другой - волжское предприятие все же предпринимает меры, для того чтобы закрепиться на европейском рынке, при этом ставка сегодня делается на использование технологий концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Group. Главная ставка здесь делается на семейство Vesta и модели на платформе B0 (XRay и XRay Cross).