Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Может ли Peugeot Traveller стать альтернативой Volkswagen Multivan 13:04
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi обвинили в присвоении 7,8 млн евро 12:39
УАЗ продолжил масштабное обновление "Патриота" 11:14
Россияне бросились покупать новую Lada Granta 10:02
18.01.2019 12:20
Рубрика: Российский автопром

Какие Lada перестали покупать в Европе

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Lada. Фото: Пресс-служба Lada.
Фото: Пресс-служба Lada.

Спрос на автомобили Lada в странах Западной Европы падает - таков один из выводов отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Согласно приведенной статистике, в прошлом году в странах Евросоюза было реализовано 5 186 автомобилей российского бренда, что на 0,1% меньше, чем в 2017 году.

Между тем, согласно данным Федерального бюро автомобильного транспорта Германии, снижение интереса к вазовским моделям отмечается также и в этой стране с крупнейшей экономикой Европы. По итогам 2018 года спрос на различные модели Lada в Германии снизился в целом на 3%, было реализовано 2545 автомобилей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Россияне бросились покупать новую Lada Granta

Интересно, что вазовским бестселлером на немецком рынке по-прежнему остается Lada 4х4, результаты которой стали даже лучше, чем в 2017 году (1682 автомобиля, +13%). Прирост продаж демонстрирует также семейство Vesta (485 проданных машин, +3%). А вот семейство Granta/Kalina ушло в "минус" (377 проданных автомобилей, -46%).

Эти результаты продаж имеют причины. В 2017 году в Германии начали продавать пятидверки 4х4, что улучшило итоговые показатели продаж. В свою очередь падение спроса на Granta и Kalina явно объясняется завершением их производственного цикла. Напомним, что в ходе рестайлинга 2018 года модель Kalina ушла в историю, а семейство Granta было модернизировано и расширилось до четырех модификаций (седан, лифтбек, хэтчбек и универсал). В ближайшие месяцы у дилеров появится еще и внедорожное исполнение Granta Cross.

Что же касается проседания продаж семейства Vesta и общего спада популярности автомобилей Lada в Европе, эту тенденцию объясняют прежде всего ужесточением европейских норм по вредным выбросам, а также требованиям по безопасности (например, из-за отсутствия на начальных моделях подушек безопасности).

Фото: Валерий Карташов
АвтоВАЗ представил Lada Vesta с 350-сильным двигателем

Тем не менее, как ранее писала "РГ", в некоторых странах, например, в Австрии, у АвтоВАЗа имеется лазейка для продвижения несовременных моделей Lada - такие автомобили можно продавать в странах Европы мелкими сериями до 1000 автомобилей, на которые требования по безопасности и вредным выбросам не распространяются.

Как бы то ни было, с одной стороны АвтоВАЗ предпринимает шаги по перенаправлению экспорта в страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока, с другой - волжское предприятие все же предпринимает меры, для того чтобы закрепиться на европейском рынке, при этом ставка сегодня делается на использование технологий концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Group. Главная ставка здесь делается на семейство Vesta и модели на платформе B0 (XRay и XRay Cross).

Новую Lada Granta Sport придется подождать
Загадочная модель Lada: стала известна дата выхода
#Lada