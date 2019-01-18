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18.01.2019 22:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Минобороны подтвердили обнаружение двух тел летчиков Су-34

Текст: Иван Петров
Тела двух летчиков, находившихся в составе экипажей двух столкнувшихся сегодня истребителей-бомбардировщиков Су-34, обнаружили спасатели. Информацию об этом подтвердили в пятницу вечером в министерстве обороны России.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Согласно сообщению военного ведомства, задействованным в поисково-спасательной операции судном был обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот, на котором находилось тело летчика Су-34 без признаков жизни. По второму пилоту пока информации меньше. Сообщается только о самом факте обнаружения тела.

Ранее во Владивостокском морском спасательно-координационном центре рассказали, что тело первого обнаруженного летчика было поднято в 3:18 по местному времени (20:18 мск) на рыболовно-промысловое судно "Электрон"

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Минобороны до этого сообщало о спасении одного из штурманов двух Су-34. Он был доставлен на берег, его жизнь, как отмечалось, находится вне опасности.

Поиски четвертого летчика продолжаются. Они затрудняются сложными метеорологическими условиями и темным временем суток. В поисково-спасательной операции принимают участие шесть военных кораблей Тихоокеанского флота и несколько рыболовецких траулеров. Кроме того, в районе задействован противолодочный самолет Ту-142, аппаратура которого позволяет обнаруживать объекты как на воде, так и под водой. Также в район падения самолетов вылетели несколько вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-30.

Ранее "Российская газета" сообщила о возбуждении военными следователями уголовного дела по факту столкновения двух Су-34. Расследование будет вестись по статье 351 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил полетов и подготовки к ним".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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