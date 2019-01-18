В загоревшемся бизнес-центре в Перми нашли нарушения

В бизнес-центре на Монастырской, где накануне произошел пожар, ранее были выявлены нарушения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС по Пермскому краю.

Представитель управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Пермскому краю Сергей Пагин заявил, что еще в 2013 году в здании бизнес-центра были выявлены нарушения, однако не уточнил их характера. Следующая проверка здания запланирована на осень этого года. Пагин сообщил, что в связи с ЧП новую проверку могут провести раньше срока.

Начальник МЧС Андрей Бабинцев сообщил, что сигналы о возгорании поступали от жителей Перми. По его мнению, необходимо разбираться, когда сработала автоматическая система оповещения о пожаре.

Напомним, что вчера в бизнес-центре на улице Монастырской, 12а, произошел сильный пожар. Люди, спасаясь от огня и дыма, выпрыгивали в окна. Одна из женщин, упав на козырек над входом в здание, получила серьезные травмы, и сейчас находится в реанимации. Еще одна женщина находилась на девятом месяце беременности. Ее смогли эвакуировать по лестнице случайные прохожие. Женщина родила в больнице. Сейчас она и ребенок находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное.

В результате ЧП шесть человек были госпитализированы. По предварительной версии МЧС, причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования в студии танца на третьем этаже здания. По факту возгорания полиция возбудила уголовное дело.

