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21.01.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге вынесли приговор участникам бойни в цыганском поселке

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге вынесли сегодня приговор организатору конфликта в так называемом цыганском поселке в сентября 2016 года и его сообщникам. Тогда в результате вооруженной стычки погибли два человека.

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Фигурант признан виновным по статье УК РФ "Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках" и приговорен к 8,5 годам колонии (из обвинения исключили статью о вовлечении несовершеннолетнего в массовые беспорядки). Еще девятнадцать человек признаны виновными по разным частям той же статьи: десятерым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 9 месяцев до 10 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов, четверо приговорены к 3 годам условно, еще пятеро - к 1,5 годам условно.

Как напомнил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, в инциденте в 2016-м участвовали 25 человек с одной стороны и четверо - с другой. Причиной стычки стал конфликт между двумя мужчинами на дне рождения у их общего знакомого. Молодой человек, который потом проходил по делу как зачинщик вооруженного столкновения, подбил группу с ножами, битами, травматическим и пневматическим оружием приехать к дому оппонента на Депутатскую.

Находившиеся в доме люди  вынуждены были обороняться: они применили оружие - 13 человек получили ранения, двое из них скончались в тот же день в больницах, еще двое получили серьезные ранения.

Следствие установило: хозяин дома на Депутатской и трое его гостей действовали в рамках необходимой самообороны, оружие было приобретено законно.

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По этому делу к уголовной ответственности привлечено 22 человека (так как двое скончались от полученных ранений, а еще один позднее умер в результате болезни).

"Было допрошено более 150 свидетелей, проведено более 40 очных ставок, 20 обысков, свыше 200 экспертиз, - рассказали в СК. - Расследование было непростым, в частности, потому, что семеро обвиняемых не имеют навыков чтения и письменной речи, у них отсутствуют паспорта граждан России. Определенная сложность была обусловлена и тем, что в преступлении участвовали несовершеннолетние".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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