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22.01.2019 07:04
Рубрика: В мире

Депутат Рады рассказал о "позорном провале" Украины

Киев. Фото: iStock Киев. Фото: iStock
Киев. Фото: iStock

Народный депутат Украины Дмитрий Добродомов обвинил руководство страны в позорном провале. По его словам, в результате политики Киева Украина стала самой бедной страной в Европе.

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Парламентарий отметил, что за время независимости страны руководство Украины довело ее до нищеты, а постоянная перестановка одних и тех же политиков ведет страну в никуда. Стоящие у власти политики, отметил Добродомов в эфире телеканала NewsOne, действуют по принципу "деньги делают политику, а политика делает еще больше денег".

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович также возлагал уже ответственность на правительство за небывалое обнищание населения страны. Напомним, что размер минимальной пенсии и прожиточного минимума на Украине за последние пять лет сократился в два раза. Российские сенаторы назвали это закономерным следствием "майдана".

Фото: REUTERS/MURAD SEZER
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Ранее лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко, назвала Украину самой бедной страной региона и континента. По ее словам, это и есть главная причина "катастрофической миграции". "Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", - заявила кандидат в президенты Украины. В случае своей победы на выборах Тимошенко обещала украинцам через пять лет "хотя бы такую среднюю зарплату, как в Польше сегодня".

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине Политический кризис на Украине
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