Какие рейсы задержаны из-за ЧП с самолетом Сургут-Москва

В аэропорту Ханты-Мансийска из-за инцидента с пьяным захватчиком на самолете "Сургут-Москва" были задержаны другие рейсы.

На время задержания дебошира здание аэропорта было оцеплено. Из аэровокзала вывели весь персонал, а из близлежащей гостиницы эвакуировали постояльцев. Это время совпало со временем вылета рейса "Ханты-Мансийск - Екатеринбург" - самолет должен был отправиться по маршруту в 18:30 вечера. По данным на сайте авиакомпании "ИрАэро", которой принадлежит авиалайнер, отправление было задержано на час - до 19:30. В аэропорту Кольцово прибытие рейса ожидается в 21:45.

На час был задержан и борт "Ханты-Мансийск-Тюмень" - сообщение об этом появилось на сайте авиакомпании Utair. Ожидается, что самолет покинет столицу ХМАО в 21:00. В Рощино он прибудет в половине одиннадцатого по местному времени.

Тем временем, пассажиры захваченного рейса "Сургут-Москва" покинули салон самолета. Как сообщает пресс-служба компании Аэрофлот, за ними уже отправлен резервный рейс - обратно в Шереметьево он полетит в районе трех часов ночи.

После сообщения о попытке угона авиалайнера SU1515 в аэропорту Сургута также провели проверку работы служб безопасности. Однако, как сообщает пресс-служба аэровокзала, ЧП не повлияло на отправление и прибытие рейсов - они проходят согласно расписанию.

Напомним, что сегодня вечером самолет, следовавший по маршруту "Сургут-Шереметьево", отклонился от курса и вынужден был приземлиться в Ханты-Мансийске. Причиной этого стал один из пассажиров - он угрожал экипажу и требовал, чтобы они направили борт в Афганистан. На данный момент дебошир задержан. Как сообщает Следственный комитет, против него возбуждено уголовное дело.