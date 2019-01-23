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23.01.2019 06:55
Рубрика: В мире

"Шатдаун" негативно сказался на работе агентов ФБР

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бюджетный кризис, продолжающийся в США уже больше трех недель, создает трудности агентам Федерального бюро расследований (ФБР). "Шатдаун" мешает сотрудникам ведомства проводить контртеррористические операции.

Президент Ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор заявил, что сотрудники бюро не могут платить информаторам и переводчикам, ездить на допросы свидетелей и обеспечивать функционирование системы допуска к секретной информации. Он призвал Вашингтон срочно восстановить финансирование ФБР.

Фото: iStock
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Напомним, деятельность американского правительства частично приостановлена с 22 декабря 2018 года. Причиной "шатдауна" стала нехватка бюджетных средств - республиканцы и демократы не смогли согласовать параметры временного государственного бюджета.

Текущий шатдаун уже догнал рекордную по продолжительности паузу 1995-1996 года и, судя по непримиримой риторике президента Дональда Трампа и его оппонентов-демократов, имеет все шансы стать самым продолжительным в истории. В начале февраля будут заморожены выплаты зарплат сотрудникам аппаратов органов правосудия. Уже сейчас в судах ощутимо урезают расходы на транспорт и найм новых сотрудников.

Справка РГ

Приостановка работы правительства США (Shutdown) - временная ситуация в США, возникающая, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановления некритичные ведомства закрываются, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

В мире США
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