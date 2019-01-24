10 иномарок с пробегом, которые чаще всего покупали в России

Самой популярной иномаркой России с пробегом по итогам 2018 года стал Ford Focus. Этот автомобиль перепродали 137 500 раз. Это на 4% больше, чем годом ранее.

В топ-3 также вошли Toyota Corolla с показателем 105 300 сделок (+3%) и Hyundai Solaris с результатом 97 500 единиц (+22,1%).

Kia Rio на четвертой позиции - 87 300 машин (+27%), также в пятерку вошла Toyota Camry, продажи которой выросли на 8% - до 80 300 автомобилей.

В топ-10 попали: Renault Logan (77 000 штук; +7%), Chevrolet Niva (72 700 штук; +4%), Opel Astra (64 200 штук; +2%), Daewoo Nexia (59 600 штук; -8%) и Volkswagen Polo (54 600 штук; +20%).

Всего, как сообщает "Автостат", объем рынка подержанных легковых иномарок в России составил около 4 млн единиц. Это на 5% превышает результат годичной давности.

Ранее, напомним, сообщалось, что лидерство на вторичном рынке легковых автомобилей досталось моделям Lada. В прошлом году в России было перепродано 1 393 513 этих автомобилей. Это одна четвертая от общего объема отечественного рынка авто с пробегом.

Кстати, эксперты предупреждают, что до 30% подержанных машин в России имеют скрученный пробег.