Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Северокорейский лидер получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ким Чен Ын остался удовлетворен содержанием послания.

Весточку от хозяина Белого дома в Пхеньян доставил заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который 18 января побывал с визитом в Вашингтоне.

В настоящее время продолжается подготовка ко второй встрече между главой КНДР и американским руководителем. Ожидается, что стороны пообщаются в конце февраля, передает телеканал ABC News.

Некоторые СМИ отмечают, что Ким Чен Ын и Трамп на этот раз проведут переговоры во Вьетнаме.