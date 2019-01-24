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24.01.2019 19:31
Рубрика: В мире

Куба обвинила США в попытке захватить ресурсы Венесуэлы

Текст: Александр Ленин

Кубинские власти обвинили Вашингтон в попытке захватить имеющиеся у Венесуэлы природные ресурсы, включая нефтяные запасы страны. Именно такие цели преследуют США, когда пытаются спровоцировать переворот в Боливарианской республике, полагают в Гаване.

Правительство Кубы раскритиковало действия американцев и назвало "марионетками" людей, которых Белой дом пытается привести к власти в Каракасе, передает ТАСС.

Фото: REUTERS
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С сожалением на острове Свободы восприняли тот факт, что некоторые зарубежные страны последовали примеру США. Такие действия кубинские власти назвали "постыдными".

Накануне спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного президента республики Николаса Мадуро покинуть пост.

В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

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