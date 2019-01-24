Лавров призвал отказаться от вмешательства в ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал мировое сообщество отказаться от мыслей по насильственной смене власти в Венесуэле. Глава российского внешнеполитического ведомства, который сейчас находится с визитом в Алжире, предостерег зарубежные страны от призывов к вооруженному вмешательству.

"Особую тревогу вызывают сигналы, которые из некоторых столиц звучат, на тему о том, что не исключено и вооруженное вмешательство извне. Призываем категорически отказаться от подобных мыслей", - заявил глава МИД РФ, которого цитирует ТАСС.

По словам Лаврова, международному сообществу следует оказать помощь Каракасу в преодолении внутреннего кризиса. Российский министр обвинил Вашингтон в попытке грубого вмешательства в ситуацию в Боливарианской республике.

"Пытаются выступать вершителями судеб других народов, а на деле просто вмешиваются в их внутренние дела", - заключил он.

Напомним, что ситуация в Венесуэле осложнилась после признания президентом США Дональдом Трампом спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо законным главой страны. Действующий боливарианский лидер объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и дал 72 часа американским дипломатам на убытие из страны. Госсекретарь США Майк Помпео отказался выполнять требования Мадуро и назвал его "бывшим президентом".