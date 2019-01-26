Лидер венесуэльской оппозиции уличен в тайной поездке в США

The Associated Press узнало о тайном визите лидера оппозиции и спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в США, Колумбию и Бразилию. Поездки он совершил в декабре минувшего года, за несколько недель до того, как объявил себя исполняющим обязанности президента.

Гуайдо пересек неохраняемую границу с Колубмией, поскольку пограничники иногда запрещают оппозиционерам выезд, и отправился в тайный зарубежный тур. За рубежом он проводил секретные дипломатические контакты, консультировался с представителями Соединенных Штатов и согласовывал массовые манифестации.

Данные сведения предоставил журналистам один из соратников оппозиционера, находящийся в изгнании бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма. Также дипломат одной из стран "Группы Лимы" рассказал АР, что Гуаидо намеревался провозгласить себя президентом Венесуэлы именно 23 января, в день антивоенного переворота 1958 года.

Ранее посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский уже отмечал, что Гуайдо принял решение провозгласить себя президентом Боливарианской республики под давлением со стороны. По словам дипломата, Гуайдо не хотел втягиваться в политическую авантюру, но его могли продавить.

Напомним, спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост. В свою очередь в Москве поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с ним подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права".

Накнуне Мадуро заявил, что готов начать диалог со своим политическим оппонентом.