"Арья Старк" рассказала о разочаровывающем финале "Игры престолов"

Маргарет Констанс Уильямс, более известная просто как Мэйси, юная английская актриса, чей персонаж "Игры престолов" - Арья Старк - прошел за эти годы крайне впечатляющие эволюции, прокомментировала финал GOT.

Напомним: стартующий 14 апреля восьмой сезон саги - заключительный. И далее - приквелы, в которых никого из героев "базовой" серии мы уже не увидим.

21-летняя Мэйси Уильямс, одна из любимиц не только зрителей, но и своего экранного отца, дала интервью, в котором, отвечая на вопрос, что она думает о финале сериала и о том, как его воспримут фанаты, ответила, что вряд ли кто-то будет удовлетворен тем, что шоу закончилось. Но лично она очень гордится проделанной работой, а финалом - особо. Полагая, что сериал уходит на пике, победителем, - передает слова артистки Sky News.

Как добавила Уильямс, понятно, что поклонники будут разочарованы, поскольку хотели, чтобы все это продолжалось как можно дольше, да и для нее ИП - огромная часть жизни. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец.

Ранее сообщалось, что для показа финального сезона ИП канал придется перекраивать свои сетки вещания.