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28.01.2019 15:05
Рубрика: Легковые авто

Mazda CX-5 стала бестселлером марки в России в 2018 году

Текст: Виктория Чернышева

Самой продаваемой моделью Mazda в России в прошлом году стал кроссовер CX-5. По данным аналитического агентства "Автостат", компания продала на отечественном рынке 25 594 единицы этих автомобилей.

По сравнению с 2017 годом продажи CX-5 выросли на 21 процент. Автомобиль вошел в топ-25 самых продаваемых машин в России и в список наиболее популярных кроссоверов в мире. Также модель названа одной из самых надежных на отечественном авторынке.

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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В целом в 2018 году российские дилеры Mazda продали 31 683 автомобиля (плюс 22 процента к 2017 году). Рыночная доля компании, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составила 1,8 процента (годом ранее - 1,6 процента).

В декабре прошлого года в России начались продажи обновленной Mazda 6. В конце этого года до нашей страны должна добраться Mazda 3 нового поколения. 

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#Mazda