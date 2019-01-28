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28.01.2019 21:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров пригласил Федора Емельяненко тренироваться в Чечню

Текст: Екатерина Ковалевская (Чеченская Республика)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в соцсетях поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator и пригласил бойца на сборы в клуб "Ахмат".

"Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готов к бою. Некогда грозный "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно, - считает Кадыров.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Самым обидным глава Чечни назвал то, что поражение прославленному российскому бойцу его американский соперник нанес на 35 секунде после начала поединка в Лос-Анджелесе.

Тем не менее Кадыров заявил, что хочет поддержать 42-летнего спортсмена, и позвал того тренироваться в Чечню: "Двери клуба "Ахмат" открыты перед Федором Владимировичем настежь. Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. Через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне".

При этом Кадыров вспомнил о якобы беспочвенной критике со стороны Емельяненко в сторону клуба "Ахмат", на которую, по его мнению, тот "потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться".

Напомним, в 2016 году Федор Емельяненко критически отозвался о проведении детских боев на турнире Grand Prix Akhmat-2016 в Грозном. Он возмутился тем, что в боях принимали участие мальчики, которым еще не исполнилось 12 лет, кроме того, на них не было никакой защитной амуниции.

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