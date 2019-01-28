Кадыров пригласил Федора Емельяненко тренироваться в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в соцсетях поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator и пригласил бойца на сборы в клуб "Ахмат".

"Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готов к бою. Некогда грозный "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно, - считает Кадыров.

Самым обидным глава Чечни назвал то, что поражение прославленному российскому бойцу его американский соперник нанес на 35 секунде после начала поединка в Лос-Анджелесе.

Тем не менее Кадыров заявил, что хочет поддержать 42-летнего спортсмена, и позвал того тренироваться в Чечню: "Двери клуба "Ахмат" открыты перед Федором Владимировичем настежь. Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. Через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне".

При этом Кадыров вспомнил о якобы беспочвенной критике со стороны Емельяненко в сторону клуба "Ахмат", на которую, по его мнению, тот "потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться".

Напомним, в 2016 году Федор Емельяненко критически отозвался о проведении детских боев на турнире Grand Prix Akhmat-2016 в Грозном. Он возмутился тем, что в боях принимали участие мальчики, которым еще не исполнилось 12 лет, кроме того, на них не было никакой защитной амуниции.