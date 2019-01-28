Видео: в трейлере 8-го сезона "Игры престолов" нашелся толстый спойлер

Внимание. Текст содержит спойлеры по уже вышедшим сезонам!

Обнародованный недавно зловещий тизер-трейлер восьмого, финального сезона "Игры престолов" предсказуемо не дает покоя поклонникам и изучается под лупой - на предмет намеков и предзнаменований. Ведь логично полагать, что он призван на нечто большее, нежели просто сообщить дату премьеры сезона.

При этом какие-то важные его моменты очевидны и без лупы.

В частности, издание RadioTimes обратило внимание на "загадочное перо", которое слетает со статуи Лианны Старк, когда мимо проходит Джон Сноу, ее сын.

Напомним: в тизере оставшиеся в живых Старки - Джон и его сводные сестры, Арья и Санса, - впервые за годы собираются вместе в крипте Винтерфелла - перед решающий битвой с Королем Ночи. С ними нет Брана, но там отдельная история.

В конце ролика Джон, Санса и Арья оказываются перед нишей, где видят свои скульптуры, мы слышим дыхание холода - перо покрывает изморозь, и Старки достают мечи.

Наблюдателями отмечено, что данное перо появляется на экране не первый раз. Оно фигурировала уже в стартовой серии шоу - его принес в усыпальницу, возложив на статую Лианны, король Роберт Баратеон. После оно фигурирует и в четвертом эпизоде пятого сезона, когда его рассматривала Санса, пришедшая в подземелье вместе с казненным в финале седьмого сезона интриганом Мизинцем.

Как рассуждают аналитики, у нового появления пера в кадре может быть два варианты миссии. Либо Джон наконец-то узнает всю правду о своем происхождении, либо все гораздо хуже, и покрывающий перо иней толсто символизируют торжество Короля Ночи и то, что Сноу не суждено занять Железный трон.

И как следствие - о чем неоднократно уже было говорено - не стоит надеяться на хоть сколь бы то ни было позитивный финал всей саги.

Перед этим стало известно, что последний сезон ИП, стартующий в России 15 апреля, будет состоять по сути из шести полнометражных фильмов.