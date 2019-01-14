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Трейлер финала "Игры престолов" подтвердил самые зловещие прогнозы

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    14.01.2019, 11:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ AMEDIATEKA Фото: youtube.com/ AMEDIATEKA
Фото: youtube.com/ AMEDIATEKA

Опубликованный каналом HBO первый полноценный тизер-трейлер восьмого, финального сезона "Игры престолов" пощекотал самолюбие и проницательность поклонников саги, поскольку, как показалось некоторым наблюдателям в социальных сетях, подтвердил одну из самых зловещих фанатских теорий. А именно: Король Ночи - это Бран Старк.

Как мы можем наблюдать в ролике, Арья и Санса Старк и Джон Сноу, чья настоящая мать - Лианна Старк, сестра Эддарда Старка, встречаются в крипте под Винтерфеллом - в родовой усыпальнице Дома Старков, где видят свои надгробные статуи. При этом с ними нет еще одного выжившего Старка - Брана... И тут - веет холодом. 

О том, что Бран и есть Король Ночи, фанаты судачат давно. Указывая, в частности, и на некоторое внешнее сходство персонажей, и на обретенные Браном навыки перемещаться во времени.

А тот факт, что Арья, Санса и Джон видят свои надгробия - указание на то, что никто из них не доживет до финала. О чем, кстати, ранее гипотетически говорили некоторые выбывшие актеры саги.

Премьера первой - из шести - серий последнего сезона GOT состоится 14 апреля. При этом известно, что каждый из эпизодов будет расширенным, став полнометражной картиной. О чем, к слову, шоураннеры когда-то уже помышляли.

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