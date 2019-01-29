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29.01.2019 20:55
Рубрика: В мире

Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо

Текст: Игорь Дунаевский

Генеральная прокуратура Венесуэлы проведет расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временно исполняющим обязанности президента страны. Генпрокурор Тарек Уильям Сааб обратился в Верховный суд страны с просьбой запретить Гуайдо выезд из страны и заблокировать его банковские счета.

США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы

В выступлении, транслировавшемся в социальных сетях, Сааб назвал Гуайдо "предводителем всех атак на родину", в отношении которого "необходимо принять превентивные меры". Среди них он перечислил запрет на выезд из страны, запрет на отчуждение или залог любого имущества, блокировку всех банковских счетов. Расследование, в частности, будет проведено в связи с проявлениями насилия в ходе массовых акций протеста в Венесуэле.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что США и их союзники взяли открытый курс на свержение законно избранной власти в Венесуэле.

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