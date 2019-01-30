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30.01.2019 05:47
Рубрика: В мире

Мадуро выразил надежду на продолжение поставок оружия из РФ

Венесуэла планирует и дальше получать из России самое современное оружие. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

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"У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Всегда мы здесь будем продвигаться вперед. И в Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие", - сказал Мадуро.

Глава государства добавил, что не видит каких-либо рисков для России в части экономического сотрудничества с Венесуэлой после новых санкций со стороны США, передает РИА Новости. "Потому что Россия - независимая, суверенная страна, российские предприятия - очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика", - отметил Мадуро.

Каракас - важный торгово-экономический партнер для России. Между тем он пока не обращался к Москве за материальной или военно-технической поддержкой.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Николас Мадуро - легитимный президент Венесуэлы, попытка узурпации власти в стране - незаконна, а возможное вмешательство во внутренние дела извне - недопустимо, считают в Кремле. Россия решительно осуждает попытки США столкнуть венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы с целью смены власти в стране. "Будем стоять на страже суверенитета Каракаса", - заявил ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В Москве назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы. Чаще всего рестрикции Вашингтона - проявления недобросоветной конкуренции, и в данном случае - это ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела этой страны, считают в Кремле.

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