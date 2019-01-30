Власти Приморья попросили оставить тигра Амура в сафари-парке

Приморские власти обратилась с предложением отменить переезд тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, в другой парк животных. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, документ подписал врио вице-губернатора Александр Костенко.

По его словам, письмо, в котором краевые власти просят рассмотреть вопрос об отмене решения по передаче тигра Амура из приморского сафари-парка в Краснодарский эколого-биологический центр "Парк тигров", было подготовлено после многочисленных обращений, поступивших из разных регионов Дальнего Востока.

Одним из аргументов "за", стало то, что на тигра приезжает посмотреть большое количество туристов, что соответствует государственным задачам. Как отметил Александр Костенко, приморский сафари-парк планируется включить в комплекс туристических достопримечательностей, расположенных на пути следования в создаваемый природный парк "Южно-Приморский".

Неделю назад стало известно, что тигра Амура хотят отправить в зоопарк Краснодарского края. Животное принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении Зоосада "Приамурский" имени В.П.Сысоева, откуда в 2012 году его передали в Приморье по программе размножения этого вида. Сотрудники Приморского сафари-парка с таким решением не согласились. Жители Приморья также в социальных сетях попросили оставить Амура в сафари-парке Шкотовского района.

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев назвал предлог перевозки тигра надуманным, и рассказал, что для переезда на Кубань Амур должен сначала отправиться на 30-дневный карантин, затем "вынести три обездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае".

Справка "РГ"



Тигр Амур прославился благодаря дружбе с козлом Тимуром, который предназначался ему на обед. Животные подружились и прожили некоторое время в одном вольере. За их историей следили люди со всего мира. Но потом тигр все-таки укусил обнаглевшего козла, после чего рогатому пришлось лечиться. Сейчас их содержат отдельно.