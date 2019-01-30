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30.01.2019 04:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Приморья попросили оставить тигра Амура в сафари-парке

Текст: Анна Бондаренко

Приморские власти обратилась с предложением отменить переезд тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, в другой парк животных. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, документ подписал врио вице-губернатора Александр Костенко.

По его словам, письмо, в котором краевые власти просят рассмотреть вопрос об отмене решения по передаче тигра Амура из приморского сафари-парка в Краснодарский эколого-биологический центр "Парк тигров", было подготовлено после многочисленных обращений, поступивших из разных регионов Дальнего Востока.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Одним из аргументов "за", стало то, что на тигра приезжает посмотреть большое количество туристов, что соответствует государственным задачам. Как отметил Александр Костенко, приморский сафари-парк планируется включить в комплекс туристических достопримечательностей, расположенных на пути следования в создаваемый природный парк "Южно-Приморский".

Неделю назад стало известно, что тигра Амура хотят отправить в зоопарк Краснодарского края. Животное принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении Зоосада "Приамурский" имени В.П.Сысоева, откуда в 2012 году его передали в Приморье по программе размножения этого вида. Сотрудники Приморского сафари-парка с таким решением не согласились. Жители Приморья также в социальных сетях попросили оставить Амура в сафари-парке Шкотовского района.

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев назвал предлог перевозки тигра надуманным, и рассказал, что для переезда на Кубань Амур должен сначала отправиться на 30-дневный карантин, затем "вынести три обездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае".

Справка "РГ"

Тигр Амур прославился благодаря дружбе с козлом Тимуром, который предназначался ему на обед. Животные подружились и прожили некоторое время в одном вольере. За их историей следили люди со всего мира. Но потом тигр все-таки укусил обнаглевшего козла, после чего рогатому пришлось лечиться. Сейчас их содержат отдельно.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр
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