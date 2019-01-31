"Игре престолов" напророчили счастливый финал

Пока некоторые выбывшие актеры "Игры престолов" сгущают краски, вплоть до непролазного мрака, наиболее просветленные энтузиасты настаивают, что не все еще потеряно и проблески лучей света вполне там возможны. По крайней мере, для некоторых героев. В частности - многострадальной Сансы Старк, которая в первых сезонах шоу так яростно и жеманно была одержима удачным замужеством.

Согласно International Business Times, для Сансы, чья личная жизнь раз за разом терпела прискорбный крах, включая изнасилование в извращенной форме (признано одной из самых шокирующих сцен сериала), подобный исход еще вполне реален.

Внимание! Дальше - спойлеры по уже вышедшим сезонам.

Напомним. Для начала Санса не нашла счастья с мелким психопатом, жертвой инцеста Джоффри. Далее девушку насильно обручили с Тирионом Ланнистером, где также ни о каких радостях брака речи не было (впрочем, обошлось без экстрима и членовредительств.) Ну а после - и вовсе самое "мясо": ныне покойный интриган и манипулятор Мизинец буквально подложил старшую дочь Старков под другого психопата - Рамси Болтона. От которого девушка едва спаслась - благодаря самоотверженности евнуха Вонючки.

Как считают наблюдатели, на долю Сансы выпало за эти семь лет столько бед и горестей, что она давно по праву заслужила то, о чем всегда мечтала - достойного мужа. Которым может стать боевитый кузнец Джендри, бастард короля Робера Баратеона, экс-правителя Семи Королевств.

Что, помимо прочего, явилось бы и грамотным, общеукрепляющим стратегическим шагом, который бы объединил Дома Старков и Баратеонов накануне решающего побоища с армией Короля Ночи.

Ранее сообщалось, что Софи Тернер, исполнительнице роли Сансы, создатели сериала запретили мыть голову.

Премьера финального, восьмого сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля. Официальная российская - днем позже. На днях подтвердилось, что все шесть эпизодов финала саги будут удлиненными по времени, суть - полнометражными фильмами.