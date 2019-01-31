Рейтинг самых жестких приговоров экс-чиновникам составлен в России

В топ самых жестких приговоров бывшим высокопоставленным чиновникам в России попали восемь мэров, один губернатор и представитель правоохранительной системы. Соответствующий рейтинг, составленный экспертами фонда "Петербургская политика", приводит РИА Новости.

Самое серьезное наказание - пожизненный срок - понес бывший мэр Махачкалы Саид Амиров. 22 года лишения свободы присудили экс-руководителю антикоррупционного главка МВД Денису Сугробову (затем срок срезали до 12 лет), 13 лет получил экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.

В список также вошли бывшие мэры Ярославля Евгений Урлашов (12,5 лет), Томска Александр Макаров (12) и вице-премьер Крыма Олег Казурин (11,5).

Всего, по данным источника, с 1992 по 2019 годы в России было возбуждено 235 уголовных дел в отношении крупных представителей власти. Был вынесен 91 приговор.