Музейные кражи были, есть и будут: картина стоимостью несколько десятков миллионов долларов и евро - непреодолимый соблазн для преступника. Часто ими занимаются дилетанты: украденную в музее известную картину невозможно продать на открытом рынке, ее судьба - храниться в подпольном собрании "черного коллекционера".

Рынок антиквариата криминален, на нем продается и то, что похищено из музеев и частных коллекций, но это вещи второго и третьего ряда, малоизвестные. Однако искушение слишком сильно, и великие полотна тоже находятся под угрозой...

Кража века: вороватый стекольщик и честный антиквар

Самой знаменитой музейной кражей считается похищение "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Это случилось 21 августа 1911 года, в преступлении подозревали замечательного поэта-сюрреалиста Гийома Аполлинера. Еще в этом обвиняли Пикассо (он сказал, что классическая живопись больше не нужна) и считавшихся вечными врагами Франции немцев. Желтые газеты писали, что приказание ограбить Лувр отдал сам кайзер Вильгельм.

Аргентинский коллекционер Эдуардо де Вальфьерно заработал на похищении миллионы. Ему повезло: накануне кражи из Лувра он заказал шесть копий "Моны Лизы". Изначально Вальфьерно не собирался выдавать их за оригинал, но теперь этого не сделал бы и дурак, а он им не был. Ловкий человек провернул лучшую аферу в своей жизни: продал все шесть копий как подлинники, сочинив увлекательную историю похищения. Затем он скрылся с деньгами.

"Мону Лизу" искали почти два года. В августе 1913-го флорентийскому антиквару предложили купить картину. Антиквар договорился с продавцом о встрече, а получив полотно, убедился, что оно подлинное... И обратился в полицию. "Мону Лизу" украл дилетант, знающий, что она стоит невероятных денег, собирающийся выручить за нее очень много, но не догадывающийся о том, что криминального рынка для уникальных произведений искусства не существует. Если бы антиквар согласился на его предложение, ему пришлось бы поставить на кон все, а он этого делать не собирался.

Украл шедевр итальянский сезонный рабочий Винченцо Перуджа, устроившийся в Лувр стекольщиком. В музейный выходной он снял картину со стены, вынес ее из зала, вынул из рамы, завернул в куртку и спокойно вышел на улицу. Винченцо думал, что "Мону Лизу" так же просто сбыть, как краденый велосипед, и прогадал. После ареста незадачливый грабитель говорил, что хотел отомстить французам, отобравшим у Италии ее национальное достояние. Его слова попали в газеты, и ему дали только год.

Фонд "Русское искусство" разворовывали много лет

В России тоже была кража века, и она случилась недавно. Хранительница фонда "Русское искусство" Эрмитажа Лариса Завадская методично расхищала то, что должна была охранять. Завадская была высококвалифицированным специалистом, прекрасно образованным искусствоведом, человеком, хорошо знавшим рынок. Вещи, пропажа которых вызвала бы скандал, оставались в музее, исчезали ценные экспонаты без громкой родословной. Золотые часы, золотая брошь, брелки, иконы... Всего 221 экспонат, в основном произведения русского ювелирного искусства. Пропажи обнаружились в июле 2006 года во время плановой проверки хранилища. После этого начался грандиозный скандал. Репутации музейного сообщества был нанесен огромный ущерб.

Часто музейными кражами занимаются дилетанты: украденную известную картину невозможно продать на открытом рынке, ее судьба - храниться в подпольном собрании "черного коллекционера". Но искушение слишком велико...

Во время проверки Лариса Завадская скончалась. Нервное напряжение оказалось слишком сильным, и она умерла за своим рабочим столом. Вскоре следствие вышло на ее мужа - экспонаты Эрмитажа сбывались через него. Пропажи оценили в 130 миллионов рублей, вернуть удалось только 34 вещи. Известие о том, что кража раскрыта, вызвало большой переполох в антикварном мире Санкт-Петербурга. Часть экспонатов вернули коллекционеры, часть подбросили в полицию, небольшое количество нашли. Ответил за все Николай Завадский, получивший пять лет лишения свободы.

Замок Драмланриг штурмовали с топором

В 2003 году шотландский замок Драмланриг ограбили в средневековом духе - при помощи холодного оружия. Драмланриг, как и многие аристократические родовые гнезда, открыт для посещения туристами. Огромный замок, выстроенный из розового песчаника в XVII веке на фундаменте средневековой цитадели, в нем хранятся картины Гольбейна, Рембрандта и Леонардо да Винчи. В 2003 году на одну картину Леонардо в замке стало меньше: когда экскурсовод демонстрировал картинную галерею четырем туристам, в руках одного из них неожиданно появился топор. Перепуганного экскурсовода отпихнули в сторону, картину вынули из рамы, затем грабители удрали через окно.

Похищенная картина, "Мадонна с веретеном", оценивалась в 65 миллионов долларов.

Продать картину грабители не сумели. Через четыре года ее нашли и вернули в замок - судьба похищенных произведений искусства часто складывается именно так. В 2008 году из швейцарского частного музея Эмиля Бюрле были выкрадены полотна Ван Гога, Моне, Сезанна и Дега. Украли их так же просто, как картину Леонардо да Винчи в замке Драмланриг и Куинджи в Третьяковке: в музей вошли трое в лыжных масках, они сорвали картины со стен и скрылись раньше, чем сотрудники музея успели вызвать полицию.

Картины Моне и Ван Гога нашли через неделю, они лежали в машине, припаркованной около музея. Два других полотна ищут до сих пор...

Кто грабит провинциальные российские музеи

В похищениях в замке Драмланриг и частном швейцарском музее много характерного: грабители обычно выбирают маленькие, провинциальные, плохо охраняющиеся музеи. Об этом говорит и отечественная криминальная хроника.

За последние десять лет в России было несколько значительных музейных краж: в декабре 2010 года из Дагестанского музея изобразительных искусств похитили картину Левитана "Бурлаки". Ее оценочная стоимость составляет 100 тысяч долларов, картину так и не нашли.

В октябре 2012 года в Москве ограбили музей-квартиру авангардиста Александра Древина: пропало 19 картин, их приблизительная стоимость - несколько миллионов долларов. Две картины были обнаружены у антикваров, остальные ищут до сих пор.

В августе 2013-го из Вязниковского историко-художественного музея были украдены работы Шишкина, Коровина и Жуковского: грабители проникли в здание и связали сторожа, картины не обнаружены.

В августе 2014-го из Плесского историко-архитектурного музея пропали пять полотен Левитана стоимостью 77 млн рублей.

В июле 2015-го ограбили Тарусский музей, взяли картины Айвазовского и Поленова. Грабителей поймали по горячим следам.