На выставку работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее вернули украденное полотно "Ай-Петри. Крым". Как сообщает ТАСС, еще до открытия залов на улице выстроились огромные очереди из желающих ее увидеть. Причем из-за ажиотажа билеты на выставку невозможно приобрести онлайн, только в кассах.

Для размещения картины было выбрано новое место - теперь ее лучше видно на камерах. Кроме того, учитывая повышенный интерес к ней, было принято решение дополнительно защитить шедевр "мертвым крепежом", а также стеклом и сигнализацией. Посетителей выставки просят подолгу не задерживаться около этой картины.

Полотно останется в Третьяковке до официального окончания выставки 17 февраля, после чего вернется в Русский музей.

Напомним, картину "Ай-Петри. Крым" 27 января украли прямо на глазах у посетителей выставки знаменитого пейзажиста. Мужчина, которого приняли за музейного работника, просто снял полотно со стены и уехал на автомобиле. Преступление было раскрыто уже на следующий день, а злоумышленник задержан. Им оказался 31-летний Денис Чуприков, он рассказал, где спрятал картину. Есть основания полагать, что у него были сообщники.

Между тем



В пятницу стало известно, что музейный хранитель, которая недосмотрела за картиной, уволена из Третьяковской галереи.