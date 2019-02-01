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01.02.2019 11:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Картину Куинджи в Третьяковке защитили "мертвым крепежом"

На выставку работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее вернули украденное полотно "Ай-Петри. Крым". Как сообщает ТАСС, еще до открытия залов на улице выстроились огромные очереди из желающих ее увидеть. Причем из-за ажиотажа билеты на выставку невозможно приобрести онлайн, только в кассах.

Фото: Татьяна Андреева
Как картинные галереи следят за сохранностью своих полотен

Для размещения картины было выбрано новое место - теперь ее лучше видно на камерах. Кроме того, учитывая повышенный интерес к ней, было принято решение дополнительно защитить шедевр "мертвым крепежом", а также стеклом и сигнализацией. Посетителей выставки просят подолгу не задерживаться около этой картины.

Полотно останется в Третьяковке до официального окончания выставки 17 февраля, после чего вернется в Русский музей.

Напомним, картину "Ай-Петри. Крым" 27 января украли прямо на глазах у посетителей выставки знаменитого пейзажиста. Мужчина, которого приняли за музейного работника, просто снял полотно со стены и уехал на автомобиле. Преступление было раскрыто уже на следующий день, а злоумышленник задержан. Им оказался 31-летний Денис Чуприков, он рассказал, где спрятал картину. Есть основания полагать, что у него были сообщники.

Между тем

В пятницу стало известно, что музейный хранитель, которая недосмотрела за картиной, уволена из Третьяковской галереи.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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