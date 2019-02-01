Первый китайский автозавод в России начал работу в тестовом режиме

Автозавод Haval в Тульской области начал работу в тестовом режиме. Все необходимое оборудование не только завезено, но и смонтировано, а из Китая в Россию отправлена первая партия серийных комплектующих для модели F7.

Эти кроссоверы в течение первого квартала будут собирать для окончательной отладки производственных процессов, а серийный их выпуск начнется ориентировочно в апреле-мае. Напомним, что "тренировочная" сборка началась в цехах завода уже в декабре.

"Остались последние штрихи: провести отладку технологических процессов, уборку цехов, проверить готовность служб логистики и обслуживания оборудования", - сообщила в пятницу, 1 февраля, пресс-служба китайского бренда.

В частности, цех окраски готов на 95% и наполовину укомплектован работниками, в цехах штамповки и сварки производится наладка оборудования, в цехе сборки смонтированы все станки и манипуляторы.

По информации "РГ", старт производства, пусть и в пробном режиме, намечен на 21 февраля.

Напомним, завод Haval начали строить с сентября 2015 года в индустриальном парке "Узловая". Производственный комплекс площадью более 2 млн квадратных метров состоит из цехов штамповки, сварки, окраски, сборки, а также изготовления компонентов. Последний включает литьевой цех элементов для интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки сидений. Все оборудование на заводе импортное, в частности, брендов Fagor, ABB и Durr.

Первоначальная мощность предприятия составит 80 тысяч автомобилей в год при локализации в 30%, затем эти показатели вырастут до 150 тысяч и 50% соответственно. Как ранее писала "РГ", цель головной компании Great Wall - добиться к 2021 году локализации производства в 60%. После F7 на конвейер под Тулой встанет внедорожник Haval H9.

Кстати, в 2018 году в России было продано 3 213 автомобилей Haval, которые были импортированы из Китая. Это модели H6, H6 Coupe, H2 и H9.