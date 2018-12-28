На заводе Haval под Тулой собрали первый кроссовер

Компания Great Wall активно готовится к открытию завода автомобилей Haval в Узловском районе Тульской области. В частности, в среду, 26 декабря, на строящемся здесь предприятии в тестовом режиме запустили один из автоматизированных участков линии цеха сварки.

Кадры, на которых видно, как действуют в цехе огромные роботы-манипуляторы, вечером в четверг, 27 декабря, появились на официальной странице завода в Instagram. По данным этого же ресурса, ранее были смонтированы автоматизированные линии окраски, где началось тестирование и калибровка роботов, и цех штамповки.

А 12 декабря на заводе в "тренировочном" режиме собран первый кроссовер Haval F7. Фото автомобиля белого цвета в этот день опубликовали в социальной сети, подтвердив в комментариях, что речь идет именно о местной сборке. Авторы страницы отметили, что "второй F7 в процессе сборки" и он будет черного цвета. "Это тренировочная сборка. Машина собиралась для тестирования работы конвейера и для последующего проведения краш-теста", - сообщил представитель завода.

На церемонии запуска линии цеха сварки заместитель гендиректора "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" Маргарита Кузина сообщила, что на предприятии смонтировано практически все оборудование и идет подготовка к запуску серийного производства.

"В первом квартале начнется выпуск автомобилей, а во втором - массовое производство", - рассказала топ-менеджера в эфире телепрограммы "Вести Тула".

В то же время, согласно информационной табличке на заводе, фото которой появилось в Instagram завода 14 декабря, до запуска конвейера в момент съемки оставалось 69 дней. Другими словами, старт предприятия намечен на последнюю декаду февраля.

Напомним, кроме кроссовера F7, представленного россиянам на Московском международном автосалоне, под Тулой будут выпускать внедорожники H9, а позже и бестселлер H6 второго поколения.

Завод Haval возводили с сентября 2015 года в индустриальном парке "Узловая". Производственный комплекс площадью более 2 млн квадратных метров состоит из цехов штамповки, сварки, окраски, сборки, а также изготовления компонентов. Последний включает литьевой цех элементов для интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки сидений. Как сообщали в компании, все оборудование на заводе будет импортным. Так, на линии цеха штамповки появятся роботы и пресс-машина Fagor, в сварочном цеху - 80 роботов ABB, а в цеху сборки - контрольные стенды Durr.

Первоначальная мощность предприятия составит 80 тысяч автомобилей в год при локализации в 30%, затем эти показатели вырастут до 150 тысяч и 50% соответственно. Как ранее писала "РГ", цель головной компании Great Wall - добиться к 2021 году локализации производства в 60%.

Кстати, за 11 месяцев 2018 года в России было продано 2 656 автомобилей Haval, которые пока импортируются из Китая. Это на 57% больше, чем в 2017-м, но составляет лишь 3% от стартовой мощности предприятия.