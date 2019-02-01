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01.02.2019 18:07
Рубрика: Digital

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу юристов мессенджера Telegram относительно блокировки сервиса в России.

"Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в судебном заседании", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Роскомнадзор снял блокировку с 19 тысяч IP-адресов

Напомним, мессенджер Telegram попал под блокировку со стороны Роскомнадзора с середины апреля 2018 года. Это решение было принято Таганским судом Москвы после того, как руководство сервиса отказалось передать ФСБ ключи шифрования. Ранее Telegram уже подавал апелляцию на это решение, но Мосгорсуд отклонил ее.

Digital Интернет Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Блокировка мессенджера Telegram
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