Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации

Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что США готовят колонизацию южноамериканской страны путем переворота. По его словам, это постепенно становится планом военного вторжения Соединенных Штатов.

Постпред призвал следовать принципам, озвученным в Уставе ООН, и не допустить, чтобы "Венесуэла стала поводом для Трампа развязать войну, которой он ищет" для "спасения своей шкуры как президента". Он отметил, что ни одна страна не должна определять внутренние дела другого государства, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники в открытую взяли курс на свержение законно избранной власти в Венесуэле. В телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро российский лидер Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.

Правительство Кубы также раскритиковало действия американцев и назвало "марионетками" людей, которых Белой дом пытается привести к власти в Каракасе. А власти Италии не признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, объясняя это тем, что вмешательство во внутренние дела другой страны недопустимо.

Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, после того как Верховный суд аннулировал его назначение на пост спикера парламента. Николас Мадуро назвал это "попыткой переворота" и заявил о разрыве дипотношений с США.